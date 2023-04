Van kroning tot Woningsdag: tien jaar Koningsdag in beeld

30 april 2013, Amsterdam

De laatste viering van Koninginnedag op 30 april 2013. Aanvankelijk zou de koninklijke familie Amstelveen en De Rijp bezoeken. Dat liep anders. Nadat Beatrix in januari liet weten dat ze op Koninginnedag zou aftreden, werd Willem-Alexander op 30 april ingehuldigd in Amsterdam. Een balkonscène bij het Paleis op de Dam volgde na de abdicatie van Beatrix.

26 april 2014, De Rijp en Amstelveen

Omdat 27 april 2014 een zondag was, werd de eerste Koningsdag op 26 april gevierd. De koninklijke familie bezocht op deze dag alsnog De Rijp en Amstelveen. Daar was voor Willem-Alexander ook ruimte voor een heel kort potje hockey in pak.

27 april 2015, Dordrecht

2015 was de eerste Koningsdag op 27 april. Het was voor het eerst sinds de noodlottige Koninginnedag in 2009 in Apeldoorn dat de koninklijke familie maar één plaats bezocht. Dordrecht was de bestemming, waar Willem-Alexander onder andere getuige was van een botenparade.

27 april 2016, Zwolle

Zwolle was in 2016 het decor van de derde Koningsdag. Het was de eerste keer dat prinsessen Amalia (toen 12 jaar oud), Alexia (toen 10 jaar oud) en Ariane (toen 9 jaar oud) een kort interview gaven. Amalia wilde voor de camera’s van de NOS nog niet zeggen wat ze het leukste vond aan de viering in Zwolle: “Daar kan ik nog niet over oordelen, want ik heb nog niet alles gezien.”

27 april 2017, Tilburg

In Tilburg vierde Willem-Alexander in 2017 zijn vijftigste verjaardag. Met de koninklijke trein kwam de familie aan in de stad. Daar werden ze door naar schatting 150.000 mensen verwelkomd, een stuk meer dan in eerdere jaren.

27 april, 2018

Dat de aardbevingsproblematiek in Groningen al jaren onderwerp van gesprek is, blijkt ook bij een terugblik op Koningsdag 2018. Tijdens het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen sprak de koning enkele minuten met gedupeerden van de aardbevingen.

27 april 2019, Amersfoort

In het midden van het land vierde Willem-Alexander in 2019 zijn 52ste verjaardag. Tijdens een verder onopvallende Koningsdag was het meest in het oog springende moment in Amersfoort toen een groep van twintig klimaatactivisten voor de ogen van de koninklijke familie in de Eem sprong.

27 april 2020, Woningsdag

Plots was daar in 2020 de coronapandemie die een streep door de feestplannen zette. Van Koningsdag naar ‘Woningsdag’. Het geplande bezoek van de koninklijke familie aan Maastricht ging niet door en ook vrijmarkten en andere activiteiten door het hele land werden afgelast.

27 april 2021, Eindhoven

Ook in 2021 weinig kans om koopjes te jagen op de vrijmarkt, want de maatregelen tegen het coronavirus gooiden wederom roet in het eten. Willem-Alexander en Máxima mochten wel op stap: zij bezochten de hightech campus in Eindhoven.

27 april 2022, Maastricht

Vorig jaar bezocht de koninklijke familie dan toch eindelijk Maastricht. Een maand nadat vrijwel alle maatregelen tegen het coronavirus waren opgeheven, vierde Nederland na twee jaar weer een Koningsdag als vanouds.