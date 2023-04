Van konijnenkeutel tot kattendrol: Dierenpark Amersfoort wil de drol van uw huisdier onderzoeken

Anders dan in het park of de speeltuin is de drol van Flappie of Minoes bij Dierenpark Amersfoort meer dan welkom. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam verzamelt huisdierenpoep voor onderzoek.

Dierenpark Amersfoort verzamelt deze meivakantie de poep van huisdieren. Wetenschappers hopen in de toekomst beter darmziektes te kunnen detecteren met poeponderzoek. Bij mensen gebeurt dit al. Nu kijkt het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) in samenwerking met Dierenpark Amersfoort of dit ook mogelijk is bij huisdieren.

De onderzoekers bestuderen voornamelijk het patroon van enzymen in de poep. Enzymen zijn stoffen die het lichaam gebruikt om eiwitten af te breken. Deze komen vervolgens met de poep mee naar buiten. Eerder bleek al dat mensen met een darmaandoening een ander enzymenpatroon hebben. Door de poep te onderzoeken kunnen bepaalde aandoeningen gedetecteerd worden.

Plant- of vleeseters

Ook voeding speelt daarbij een rol, die heeft invloed op de hoeveelheid en soorten eiwitten die iemand binnenkrijgt. De onderzoekers kijken daarom naar het verschil in poep tussen planten- en vleeseters. Dat verschil werd bij mensen nog niet onderzocht.

Hoofdonderzoeker Henk Brand van Acta hoopt op veel poep. “Als veel huisdiereigenaren meedoen, krijgen we een goede doorsnede van het enzympatroon van de gemiddelde kat of hond. Aan de hand daarvan kunnen we in de toekomst bij specifieke gevallen hopelijk ziektes detecteren.”

Poep&Zoo

De inzameling is onderdeel van het educatieve programma Poep&Zoo van Dierenpark Amersfoort. In de meivakantie leren bezoekers alles over ontlasting van mens en dier. Door poep in te leveren kunnen mensen dus bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt niet voor mensenpoep, dat wordt alleen verzameld van goed onderzochte patiënten.

Acta werkt al jaren samen met de darm- en leverafdeling van het AmsterdamUMC. Brand: “Het maag-darmkanaal is een doorlopende buis van mond tot kont. Die begint al bij de mondholte.” Uit eerder onderzoek bleek dat mensen met een ander patroon van enzymen ook meer mondproblemen hebben. De medisch bioloog zou dan ook graag in de toekomst hetzelfde onderzoek doen naar speeksel.

Van 22 april tot 7 mei kan alle poep in Dierenpark Amersfoort worden ingeleverd.

Lees ook:

Pijn is niet fijn, maar het zorgt wel voor een gezonde darmflora

Pijn is meer dan een signaal dat er iets fout gaat. In de darmen zorgt pijn direct voor bescherming en herstel. Pijnstillers zouden daardoor meer kwaad kunnen doen dan goed

Luiaardkoppel Amaka en Quasimodo krijgen alweer hun tiende kind

Opnieuw is in Dierenpark Amersfoort een baby luiaard geboren. Het kleintje is maar liefst het tiende kind van moeder Amaka en vader Quasimodo.