Van het zwaar getroffen Charkov naar een zonnige buitenwijk in Capelle. ‘Een sprookje, maar het is heel moeilijk’

De twee kinderen zitten veilig op de bank. Nicole, de jongste, kijkt op YouTube naar tekenfilms, met snoep in haar hand en vlechten in het haar. Elina, een puber van vijftien, kijkt zwijgend op haar telefoon. Moeder Lliusia Orlovska (42) wast ondertussen de ramen in de achtertuin van dit grote huis in Capelle aan den IJssel.

Dit gezin komt uit Charkov, zwaar getroffen gebied. Dagenlang zaten ze daar in een schuilkelder. Uiteindelijk reden ze, met een bevriend gezin opgepropt in één auto, in een colonne naar de grens van Roemenië. Nu zitten ze opeens hier, in een zonnige buitenwijk. Orlovska kijkt na twee dagen bijkomen nog altijd geschokt. “Het was hun vader, mijn echtgenoot, die besloot dat wij moesten vluchten”, zegt ze aan de keukentafel. Na iedere paar zinnen hapt ze naar adem. “Dat we hier zijn, in dit huis, in dit veilige land, is een sprookje. Maar het is ook moeilijk, heel moeilijk.”

De oorlog greep Bruins aan

De drie zijn net ingetrokken bij Richard Bruins, die een latrelatie heeft en alleen woont sinds de kinderen het huis uit zijn. Bruins is zakenman: hij heeft zijn bedrijf onlangs verkocht. “Met mijn bedrijf sponsorde ik een Nederlandse stichting, Breath. Die stichting maakt zich met het runnen van tehuizen al jaren hard voor kinderen in Oekraïne. Alle kinderen uit deze tehuizen zijn nu gevlucht, en de stichting richt zich op het helpen van vluchtelingen. Ik ben een keer mee geweest naar Charkov om een nieuw weeshuis te openen. Daar schrok ik van de omstandigheden. Toen twee weken geleden de oorlog daar begon, ook op de plek waar ik destijds was geweest, greep dat me aan. Ik dacht: ik heb de ruimte en de mogelijkheden, ik ga opvang bieden.”

Eerst belde hij de gemeente, maar de reactie was volgens Bruins niet doortastend. “Vul maar een formulier in, werd er uiteindelijk na een paar dagen wachten op antwoord gezegd. Maar ik had geen tijd gehad om op dat antwoord te wachten. Ik moest doorpakken.”

Stichting Breath, ook op de hoogte van zijn plannen, koppelde hem ondertussen aan het gezin van Orlovska. Hij wist dat hun vlucht naar Nederland ondanks de nodige ontberingen goed gegaan was. Toch schrok hij, toen de deurbel ging. “Ze hadden natuurlijk huis en haard achter moeten laten. Een klein rolkoffertje, dat was alles, meer hadden ze niet mee.” Weinig spullen, maar veel emotie, zag Bruins. “Nicole is vijf, het lijkt allemaal langs haar heen te gaan. Maar haar moeder en zus hebben het lastig. Ze hebben allebei nachtmerries en hun verhaal komt in delen. Met horten en stoten vertellen ze over wat ze hebben meegemaakt, maar heel vaak zijn ze stilletjes. Ze aten de eerste paar dagen ook niks, ze durfden niks te vragen. Ik heb ze duidelijk gemaakt: voel je thuis! Pak wat je wil. Ik betaal alles. Jullie hoeven je nergens zorgen over te maken.”

Hun verblijf kan lang duren, vermoedt Bruins. “We staan pas aan het begin. Ik hoop dat de twee kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen, dat de moeder uiteindelijk werk krijgt. Je nuttig en gezien voelen gaat ze helpen. Maar alles gaat heel stroperig. Ik hoorde premier Rutte zeggen dat je vluchtelingen in je gemeente zou moeten aanmelden. Maar toen ik de gemeente belde werd gezegd: nu nog even niet. Ze waren er nog niet op voorbereid. Er is nu nog nauwelijks iets geregeld in Nederland, dat is me wel duidelijk geworden.”

Er waren ook mensen die hem het opvang bieden afraadden, zegt hij. “Ze zeiden: weet je wel waar je aan begint? Ja, dat weet ik. Ik vind gewoon dat, als je iets kan betekenen, je iets moet betekenen. Zo zit ik in elkaar.’’

Richard Bruins samen met het Oekraiense gezin dat hij in huis heeft: Lliusia Orlovska (42), Elina (15) en Nicole (5) Beeld Phil Nijhuis

Dagboek van een puber in oorlogstijd “Ze wil er niet over praten,” zegt moeder Lliusia Orlovska (42) over haar dochter Elina. “Maar ze heeft wel een dagboek bijgehouden in de schuilkelder dat ze je wil laten lezen. Want we hopen dat ons verhaal verteld wordt.” Uit het dagboek dat Elina Orlovska (15) uit Charkov schreef in de eerste dagen van de oorlog in Oekraïne komt het volgende fragment: “Ik wilde helemaal niet weg. We hebben hier een huis, vrienden. Maar mama zei dat materiële waarden nu helemaal niet belangrijk zijn en dat vrienden veilig zullen zijn. We brachten de eerste twee nachten door in de kelder van mijn oude school. Het was heel eng om er vanuit huis heen te rennen, omdat het een behoorlijke afstand was tot de school. We sliepen op banken en stoelen, niet de meest comfortabele plekken. Elke dag werd het moeilijker, en we besloten dat het beter was om ons in de kelder van het huis te verstoppen. De kelder was veel kleiner dan de school, maar je hoefde in ieder geval niet naar buiten. Een nacht was de meest verschrikkelijke. Toen straaljagers overvlogen leek het alsof ze van heel dichtbij schoten, maar uiteindelijk is onze wijk nog steeds intact, hoewel het noordelijke deel van de stad bijna van de aardbodem is weggevaagd. We renden van de kelder naar het appartement om eten te koken en een douche te nemen. En elke keer dat je dacht dat het stil was en je kon ontspannen, hoorde je ergens explosies en rende je direct weer ondergronds. Uiteindelijk nam vader contact op met zijn oude kennissen, die met een groot konvooi auto’s uit de stad zouden rijden. We vertrokken vroeg in de ochtend. Het voelde als verraad aan mijn stad.”

