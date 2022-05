Van hallucinerende middelen tot illegale bloedafname: na jaren duidelijkheid over fraude aan Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden heeft een lijst gepubliceerd met zeven wetenschappelijke artikelen waarin fraude is aangetoond. De artikelen zijn tot stand gekomen met bedrog en onduidelijkheden. Het college van bestuur van de universiteit vroeg uitgevers eind vorig jaar daarom al de artikelen in te trekken. Nu is ook bekend gemaakt om welke artikelen het gaat.

Het rapport van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de universiteit waaruit dit bleek, was in november in stilte en geanonimiseerd op de site van de universiteit verschenen.

De misstanden kwamen aan het licht nadat medewerkers in 2019 aan de bel hadden getrokken bij de wetenschappelijke directeur van de Universiteit Leiden. De klachten waren gericht aan voormalig begeleider en universitair hoofddocent Lorenza Colzato. De CWI toonde vervolgens aan dat er dingen mis waren gegaan. Colzato is al een aantal jaar niet meer werkzaam in Leiden.

Bloed afnemen zonder toestemming

In het rapport uit 2019 valt te lezen welke eigenaardigheden zijn geconstateerd in het werk van Colzato. Zo werd er bloed afgenomen van proefpersonen zonder toestemming van de medisch-ethische commissie. Dit is bij wet verboden.

Verder onderzocht Colzato microdosering van truffels bij proefpersonen, maar had daar slechts gedeeltelijk toestemming voor.

Het is niet ongewoon dat wetenschappelijke publicaties worden ingetrokken door uitgevers, maar toch wilde de Universiteit Leiden bekend maken om welke publicaties het in dit geval ging. Het college van bestuur acht dat van belang ‘vanwege de schoning van de wetenschap’. Eerder had de universiteit in het rapport over de klachten de naam van Colzato en titels van publicaties zwart gelakt.

Colzato is ondertussen werkzaam aan de TU Dresden. Ze maakt onderdeel uit van de afdeling cognitieve psychologie.

