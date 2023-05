Van gevierd zakenman naar verguisd figuur: Wie is Gerard Sanderink?

Ooit was Gerard Sanderink (74) een van de succesvolste zakenmannen van Nederland, met een vermogen van ruim een half miljard euro. Inmiddels staat de multimiljonair tierend tegenover de rechter, is hij ervan overtuigd dat Russen zijn bedrijven willen innemen en wordt hij verdacht van het omkopen van een Saudische prins. Daarnaast werd deze week duidelijk dat zijn bouwbedrijf Strukton in 2020 bijna 200 miljoen euro verlies heeft geleden.

Vanwege zijn opvallende gedrag oordeelde de Ondernemingskamer vorig jaar november dat Sanderink niet meer in staat is om rationele beslissingen te nemen. Hij werd geschorst als bestuurder van ict-bedrijf Centric. Woensdag raakt Sanderink naar alle waarschijnlijkheid ook de zeggenschap over Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud kwijt, wanneer de Ondernemingskamer opnieuw een uitspraak doet. Eind april zijn de bestuurders van de twee bedrijven een procedure gestart om van Sanderink af te komen. De omstreden zakenman is al sinds maart tijdelijk geschorst.

De uitspraak van de Ondernemingskamer betekent mogelijk het einde van Sanderink’s imperium. Wat weten we over deze selfmade miljonair, die in nog geen vijf jaar tijd zijn imago afbrak?

Top van het bedrijfsleven

Sanderink is een Twentse zakenman, oorspronkelijk afkomstig uit een eenvoudig boerengezin. Hij staat bekend als koppig, ondernemend en dol op (veel) controle. Dankzij deze eigenschappen wist de zakenman zich op te werken tot de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Zijn ict-bedrijf Centric heeft belangrijke klanten, zoals banken en gemeenten. Daarnaast is bouwbedrijf Strukton een belangrijke speler op het gebied van infrastructuur, onder meer verantwoordelijk voor de aanleg van spoorwegen.

Nadat duidelijk werd dat het rommelt binnen de organisaties, zijn de afgelopen jaren regelmatig Kamervragen gesteld. Werknemers die soms al jarenlang voor Sanderink werkten, namen de benen of werden ontslagen op verdenking van fraude. Een serie rechtszaken volgde, waarin de gemoederen hoog op liepen.

Cybercharlatan Rian

De problemen begonnen al in 2018. Dat is het jaar waarin Sanderink de zelfverklaarde cybersecurity-expert en financieel specialist Rian van Rijbroek ontmoet. Hij wordt verliefd op de twintig jaar jongere vrouw en breekt met zijn zakenpartner en voormalig geliefde Brigitte van Egten. Tegenover Tubantia, NRC en Follow the Money verklaren bronnen dat Sanderink vanaf dat moment wantrouwend is geworden.

Niet alleen op zakelijk gebied ontstaan hierdoor problemen. In de jaren die volgen blijkt Van Rijbroek mails te versturen uit naam van Sanderink. In de berichten beschuldigt ze Van Egten van fraude, diefstal, activiteiten in de porno-industrie en omkoping van rechters en journalisten.

Hoewel de rechter geen enkel bewijs voor deze aantijgingen vindt, blijven Van Rijbroek en Sanderink vasthouden aan de beschuldigingen. Talloze rechtszaken volgen, waarin Sanderink soms tierend van woede de zaal uit moet worden gezet en waarbij hij regelmatig complottheorieën verkondigt. Vorige week oordeelde de rechter dat Sanderink zijn ex-vriendin Van Egten bijna vijf miljoen euro aan dwangsommen moet betalen.

Russische maffia

Woensdag doet een rechter opnieuw een uitspraak die mogelijk grote gevolgen heeft voor het leven van de multimiljonair. In een laatste poging zijn bedrijf te redden stuurde Sanderink begin mei een mail naar alle leden van de Tweede Kamer. Daarin legt de zakenman uit dat hij het slachtoffer is geworden van een complot waarin de Russische maffia een hoofdrol speelt. Een week later verstuurde hij de brief opnieuw.

Waarschijnlijk heeft Sanderink tot op heden geen reactie op zijn noodkreet ontvangen. Daarom kondigde de zakenman maandag aan dat hij Strukton wil verkopen. De kans dat dat gaat lukken is klein, omdat voor verkoop zowel de ondernemingsraad, als de rest van het bestuur en de Raad van Commissarissen met het plan moet instemmen.

