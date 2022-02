Van ‘generaliserende conclusies’ tot ‘weinig nieuws’: de eerste reacties op het Indonesië-onderzoek

Nederlandse militairen gingen zich te buiten aan excessief, structureel en extreem geweld in Indonesië, zo blijkt uit een zes jaar durende studie van drie wetenschappelijke instituten (NIOD, KITlv en NIMH). Het geweld was dus niet incidenteel, zoals de opeenvolgende Nederlandse kabinetten sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben uitgedragen. Ook aan Indonesische kant was er sprake van extreem geweld, schrijven de onderzoekers, maar hun doel was toch vooral de aard en omvang van het Nederlands geweld in kaart te brengen gedurende de jaren 1945-1950.

Uit het rapport blijkt dat een breed scala aan geweld werd ingezet, zoals martelingen, executie zonder proces, mishandeling en verkrachting, plundering, gewelddadige represailles zoals het platbranden van kampongs (dorpjes), het neerschieten van burgers en massadetentie.

Voor de publicatie van deze onderzoeksresultaten, donderdagochtend, stond al vast dat het rapport niet iedereen tevreden zou stellen. Via RTL Nieuws lekte het onderzoek woensdagavond al uit, waarop betrokkenen al reageren.

‘Dit rapport gaat niet ver genoeg’

Het Comité Nederlandse Ereschulden (KUKB) vindt dat het rapport “weinig nieuws” bevat. “Zolang Nederland zichzelf niet expliciet aanwijst als dader van oorlogsmisdrijven is er geen nieuws. Dan blijft het bij opnieuw een poging om glad te strijken wat er in Indonesië is gebeurd”, laat voorzitter Jeffry Pondaag van het comité weten. Pondaag is de man achter de rechtszaken van nabestaanden van de oorlog tegen de staat.

Hij wijst er ook op dat dienstplichtigen die destijds weigerden naar Indonesië te gaan om te vechten zeven jaar gevangenisstraf hebben gekregen. “Terwijl die zogenaamde zielige veteranen die wel gingen en die hun eigen landgenoten bestreden, altijd zijn geëerd.”

Voor het Comité gaat het onderzoeksrapport juist niet ver genoeg. “Waar twee vechten, hebben twee schuld, lijkt de insteek”, zegt voorzitter Jeffry Pondaag in aanvulling tegen de NOS, verwijzend naar de notie dat zowel aan Nederlandse als Indonesische zijde sprake was van extreem geweld. “Maar er is één dader, en dat is Nederland.”

Ongemak en bezorgdheid

Bij directeur-bestuurder Paul Hoefsloot van het Nederland Veteraneninstituut roepen de uitkomsten van het onderzoek een gevoel van ongemak en bezorgdheid op, zegt hij in een eerste reactie. ‘Gegeven de omvang van het onderzoek en de expertise van de onderzoekers - die zich vier jaar hebben verdiept in de materie – zijn we geschrokken van sommige nogal generaliserende conclusies over het toegepaste extreme geweld. We mogen nooit vergeten wat de Nederlandse regering en wat de samenleving destijds van deze veteranen heeft gevraagd en onder welke onmogelijke omstandigheden zij jarenlang moesten dienen. Zij hebben grote offers gebracht en zijn kameraden verloren, en voelen daarvan tot op de dag van vandaag de pijn.’

De conclusies over het toegepaste extreme geweld roepen emoties op bij veteranen, hun kinderen en kleinkinderen, stelt het Veteraneninstituut. Hoefsloot juicht toe dat er een groot, meerjarig onderzoek is gedaan naar de dekolonalisatiestrijd in Nederlands-Indië. Maar dit onderzoek heeft zich volgens de veteranen vrijwel uitsluitend gericht op Nederlands extreem geweld en niet op dat van de tegenstanders.

‘Voor het eerst wordt de trap van bovenaf schoon geveegd’

“Hoewel we onderschrijven dat het toepassen van extreem geweld over de hele breedte helaas niet langer incidenteel kan worden genoemd, is het merendeel van dit extreme geweld op het conto van een kleine minderheid van de eenheden bij te schrijven’, aldus militair-historicus Martin Elands, hoofd van het Expertisecentrum van het Veteraneninstituut.

“We vinden het wel grote winst dat het onderzoek op overtuigende wijze aantoont dat politici, bestuurders, ambtenaren en rechters net zo zeer verantwoordelijk waren door geweld te tolereren, te rechtvaardigen en onbestraft te laten. Voor het eerst wordt de trap van bovenaf schoon geveegd.”

Lees ook:

Joop Hueting: de klokkenluider die gelijk kreeg over het Nederlandse geweld in Indonesië

Vandaag verschijnt een groot onderzoek naar het Nederlandse geweld in Indonesië. Zonder veteraan Joop Hueting was dat er misschien nooit gekomen. Wie was deze ‘bekendste klokkenluider van naoorlogs Nederland’?

Komen er nu volledige excuses richting Indonesië?

Het aanbieden van excuses van Nederland aan Indonesië is vooral een politiek en moreel besluit, los van de historische onderzoeken die vandaag worden gepubliceerd. Maar dit is wel hét moment, zeggen Kamerleden.