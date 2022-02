Van een kleine Rotterdamse flat naar een ‘droomcontainer’

Heel eerlijk: het valt hem soms zwaar tegen. Een huis bouwen in je eentje, dat is zwaar werk. Zeker als je dat huis van containers bouwt en gaandeweg nog moet ontdekken hoe dat het beste gaat. “Ik ben aan het pionieren”, vertelt hij, zittend in de warm gestookte caravan die hij tijdelijk naast de containers op zijn lap bouwgrond heeft gezet. “Wat ik hier leer, hoop ik aan anderen door te geven.”

Andriessen, 43, is handig. Hij werkt in de theatertechniek, vroeger was hij danser. Met plezier woonde hij jarenlang in Rotterdam. “Maar ik woonde in een klein appartement. Het was krap, en iedere verjaardag die ik gaf was het te vol.” Toen er ook nog eens nieuwe buren kwamen, die geluidsoverlast veroorzaakten, wist hij: en nu is het klaar.

Hij verkocht zijn voor 75.000 euro gekochte appartementje van 65 vierkante meter na vijftien jaar wonen voor 210.000 euro. “Een geweldig bedrag. De betrokken makelaar zei ook: dit moet je doen! Maar de volgende woonlocatie die ik voor ogen had, een plek die rust zou bieden en ruimte, kon ik hier in de stad voor dat geld absoluut niet vinden.”

Radicaal plan

Noodgedwongen kwam hij daarom op de proppen met een radicaal plan. Er stond een stukje grond te koop, in het dorp Achthuizen op het eiland Flakkee, waar zijn familie wortels heeft, pakweg een half uur rijden vanaf Rotterdam. 125.000 euro moest de lap onder aan een dijkje kosten. “En wat nou als ik daar zelf een woning op zou bouwen, gemaakt van zeecontainers?” Die zijn zo goedkoop, dat het financieel haalbaar kon zijn. De tien jaar oude containers die hij op internet aanschafte voor 1650 euro per stuk zijn twee meter zeventig hoog en ‘perfect om in te leven’.

Andriessen bouwt er een zee van ruimte mee voor zichzelf: er staan er nu vijf aan elkaar geschakeld. Op het YouTube-kanaal VCA Design deelt hij hoe het project vordert. “Ik denk dat dit een goede oplossing is voor een maatschappelijk probleem. Ik heb zelf gekozen voor ruimte, met mijn vijf containers. Maar van twee zeecontainers maak je al een starterswoninkje. En als je het handig aanpakt, en dat kan als je het eenvoudiger houdt dan ik doe, kun je die zelfs al prefab maken. Dan hoef je ze alleen nog maar ergens neer te zetten.”

Als hij zelf straks klaar is, is er alleen nog van binnenuit te zien dat zijn villa van zeecontainers is gebouwd. “Aan de buitenkant komt er zwart hout tegenaan.” Op plaatjes oogt dat chique. Bevreesde buurtbewoners hebben zich daarom laten geruststellen. Een nadeel voor geïnteresseerden is er wel: de prijs van zeecontainers is de laatste tijd enorm gestegen. “Inmiddels betaal je er 3500 euro voor, als ze al te krijgen zijn.”

