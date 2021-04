Van Dissel: Wacht met versoepelen, anders duurt de derde golf langer

De derde golf nadert haar piek en lijkt in juli geheel uit te doven. Maar dan moet het kabinet nog niet versoepelen. Als het nu al de eerste stap in het openingsplan zou zetten, zwelt de golf nog even aan en eindigt de epidemie hier zeker een maand later.

Dat zei OMT-voorzitter Jaap van Dissel donderdagochtend tijdens een presentatie voor de Tweede Kamer. Het is verstandiger om met versoepelingen te wachten tot de golf over haar hoogtepunt heen is. Volgens de modelberekeningen van het RIVM is de bezetting op de ic’s bij het huidige pakket aan maatregelen rond 1 mei het hoogst. Dan zouden er zo’n 900 patiënten liggen. Maar als volgende week de avondklok wordt afgeschaft, komt de piek twee weken later. Bij stap één van het openingsplan, waarbij ook de terrassen en winkels onder voorwaarden open zouden gaan en de bezoekregeling zou worden verruimd, schuift hij nog verder op en groeit de bezetting naar duizend patiënten.

In die berekeningen zit in grote mate van onzekerheid, benadrukte Van Dissel. “Er zijn nu 163.000 mensen besmettelijk. Dat zijn er net zo veel als op de hoogtepunten van de eerste en de tweede golf. Het reproductiegetal ligt nu net iets onder de één. Als je nu versoepelt, en de R stijgt naar 1,2, dan zit je in twee weken tijd op 240.000 besmettelijken. En kan ook de instroom in de ziekenhuizen en op de ic’s nog fors stijgen.” Het advies van zijn OMT is dan ook: wacht met versoepelen tot de golf over haar hoogtepunt heen is en het aantal besmettingen begint te dalen.

De Braziliaanse variant lijkt al wijdverspreid

In die berekeningen is het RIVM ervan uitgegaan dat het vaccineren stug doorgaat en iedereen die dat wil begin juli in ieder geval een eerste prik heeft gehad. Daarbij was een grote rol toebedeeld voor het vaccin van Janssen uit Leiden, én van een hoge vaccinatiebereidheid (85 procent). De prognoses kunnen dus te optimistisch zijn als eventuele beperkingen van de inzet van het Janssen-vaccin niet kunnen worden opgevangen of als de ophef mensen afschrikt om een prik te halen.

Daar staat tegenover dat volgens onderzoek van de bloedbank inmiddels ruim 20 procent van de bevolking besmet is geweest en daardoor enigszins beschermd is tegen een nieuwe infectie. Deze groep zou aan één inenting al voldoende hebben voor een volledige bescherming. Van Dissel: “Probleem is dat de meerderheid van deze groep niet officieel is getest op het virus. Het is dus lastig om de groep eruit te lichten.”

Inmiddels is de Britse variant dominant geworden en neemt 95 procent van de besmettingen voor zijn rekening. De Zuid-Afrikaanse variant lijkt op zijn retour, maar de Braziliaanse is in opkomst. Het OMT sprak daar eerder deze week zijn zorgen over uit. Het aandeel van de Braziliaanse variant is nog klein, maar hij lijkt al wijdverspreid. Hij is besmettelijker dan de Britse en de bestaande vaccins lijken er minder grip op te hebben.

Van Dissel leek iets minder ongerust. Volgens zijn modellen kan het aandeel van de Braziliaanse variant flink groeien, naar 25 procent begin juli, of misschien zelfs 50 procent, maar: “Als we niet te snel versoepelen, is de epidemie tegen die tijd uitgedoofd. En zal ook de invloed van deze variant gering zijn.” En over de werking van vaccins: “Uit de laatste studies blijkt dat een klassiek vaccin voor 60 tot 80 procent tegen de Braziliaanse variant beschermt.”

