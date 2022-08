Van der Wal wil overleg met Justitie over intimidatie van boeren

Minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) wil met haar collega Dilan Yeşilgöz van justitie praten over intimidatie van boeren die een overstap op natuurvriendelijke landbouw overwegen. Dat zei ze maandag na een nieuwe overlegronde onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes.

Van der Wal hoorde tijdens een gesprek met de gemeenten en provincies opnieuw dat sommige boeren door intimidatie niet mee durven te doen met de verduurzaming van de landbouw. Eerder had ze dergelijke geluiden ook al gehoord tijdens een werkbezoek. “Het is bizar dat dit gebeurt.”

Welwillende boeren krijgen dan te maken met ‘activistisch ingestelde boeren’, zo vernam Van der Wal tijdens het gesprek. Eerder kregen boeren die in gesprek gingen met ministers en Kamerleden te maken met intimidatie. Boeren dumpten ook afval, zoals asbest op snelwegen. Aannemers die dat wilden opruimen kregen dreigtelefoontjes.

‘Eigen opvattingen kunnen toch niet?’

Een aantal provincies wil meer tijd om regionale plannen te maken voor reductie van onder meer stikstof. Maar bemiddelaar Remkes verklaarde dat de provincies de uitstoot moeten halveren in 2030, als het kabinet dat wil en dat ook in de wet schrijft, en niet pas in 2035. Remkes: “Mijn vraag was: als het parlement 2030 in de wet opneemt, kan het toch niet zo zijn dat de vrije republiek zus of zo daar eigen opvattingen over heeft?”

Volgens Remkes hebben de provincies vooral gevraagd om duidelijkheid. Ze willen heldere doelstellingen en deadlines. Zij dringen er bij het kabinet op aan ook snel te komen met doelstellingen voor andere sectoren dan de landbouw. Verder willen zij dat de minister van landbouw aangeeft welke extra mogelijkheden er komen om boeren te helpen om hun bedrijf te veranderen.

Stembusstrijd in de provincies is een belemmering

De provincies moeten voor 1 juli volgend jaar, na gesprekken met onder meer boeren en natuurorganisaties, regionale plannen maken voor het reduceren van de uitstoot van stikstof, broeikasgassen en verbetering van de kwaliteit van het water. Die deadline zit de bestuurders meer dwars dan de einddatum 2030, zei premier Mark Rutte na afloop.

De Friese bestuurders bijvoorbeeld vinden 1 januari 2024 een betere datum om de regionale plannen op te leveren. Een belemmering is onder meer de stembusstrijd in alle provincies, voor de verkiezingen in maart.

Het ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid gaat nog schriftelijk een aantal vragen beantwoorden. Eén daarvan is antwoord op de vraag waarom al in 2030 de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn. Remkes sprak 5 augustus al met een deel van de boerenorganisaties. Hij hoopt nog een tweede gesprek met deze groep en schrijft daarna zijn eindverslag.

Lees ook:

Provincies zijn in de stikstofcrisis misschien wel de lastigste gesprekspartners

Op felle toon verzetten provincies zich tegen de stikstofaanpak van het kabinet. Maar levert hun eigen aanpak genoeg op? Een vooruitblik op het overleg met Remkes, waar de kemphanen elkaar maandag treffen.