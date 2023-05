Van der Burg teruggefloten: bed-bad-brood-regeling blijft toch

De zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) wordt volgens afspraak in het regeerakkoord uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk. Haagse bronnen bevestigen dat er druk is uitgeoefend op Van der Burg om zijn eerdere besluit, om er per 2024 geen geld meer aan uit te geven, terug te draaien.

De regeling, die jaarlijks zo’n 30 miljoen euro kost, wilde Van der Burg schrappen omdat er nu eenmaal moest worden bezuinigd, zei een woordvoerder van de staatssecretaris dinsdag. Het leverde een hoop tumult op, onder meer bij de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Die lieten direct weten niet van de regeling af te willen.

Lees ook:

Miljardengat op de begroting: gaat het kabinet bezuinigen of de lasten verhogen?

Het kabinet voert deze week een pittige discussie. Voor het eerst in jaren wordt er weer gesproken over bezuinigingen om het miljardengat in de rijksbegroting te dichten.

Tussen hoop en vrees in het nieuwe bed-bad-brood

Hoe bevalt de samenwerking tussen organisaties die voorheen moeizaam door een deur gingen?