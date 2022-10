Van der Burg haalt eigen deadline voor asielwet wederom niet

Eric van der Burg heeft de deadline die hij zichzelf gesteld had voor zijn asielwet niet gehaald. Hij zou vrijdag zijn ‘spreidingswet’ af hebben, maar dat is niet gelukt. De staatssecretaris van asiel gaat er nog altijd van uit dat nieuwe regelgeving per 1 januari volgend jaar ingevoerd kan zijn.

Van der Burg wil het mogelijk maken om asielzoekers over het land te spreiden. De wet die hij daarvoor maakt, moet ervoor zorgen dat elke gemeente een proportionele hoeveelheid vluchtelingen opneemt. Oorspronkelijk had de staatssecretaris zijn plannen al op 1 oktober willen presenteren.

Van der Burg zei na afloop van de ministerraad te ‘balen’ dat het hem niet op tijd is gelukt. “Ik vind het echt niet fijn dat ik tot twee keer toe mijn belofte niet ben nagekomen.” Eerder deze week was hij nog buitengewoon stellig dat de wet er vrijdag zou liggen. De staatssecretaris wil de komende week, tijdens het herfstreces, gebruiken om verder te onderhandelen.

Stroeve onderhandelingen

De onderhandelingen binnen de coalitie verlopen uitermate stroef. Van der Burgs eigen VVD wil niet dat de wet het mogelijk maakt om gemeenten te dwingen. Ook pleiten de liberalen voor een ‘tijdelijke’ wet.

Volgens Van der Burg is een vorm van dwang onontkoombaar. Ook D66 en ChristenUnie pleiten hiervoor. Die twee coalitiepartijen moesten eerder genoegen nemen met een voor hen pijnlijk compromis waarmee de instroom van asielzoekers werd beperkt met een tijdelijke stop op gezinshereniging. Ook van buiten groeit de druk om met een oplossing te komen voor de volkomen vastgelopen huisvesting van asielzoekers. Onder meer de gemeenten en vluchtelingenorganisaties dringen er bij het kabinet op aan om haast te maken.

Met name D66 en ChristenUnie voeren de druk bij de staatssecretaris op, om de wet voor 1 januari door beide Kamers te loodsen. Of dat gaat lukken, wordt elke week onzekerder. In de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid, en dus moet er steun gezocht worden bij andere partijen. Daarbij ligt het meest voor de hand dat het kabinet aanklopt bij de PvdA en GroenLinks. Wat de rechtse partijen betreft is dwang uit den boze, en moet de asielinstroom verder gestuit worden.

Lees ook:

Adviesraad wil weer voorrang vluchteling voor huurwoning

De afschaffing van voorrang voor vluchtelingen bij de toewijzing van huurwoningen was een misser en moet worden teruggedraaid. Die aanbeveling doet de Adviesraad Migratie.