Van de studenten heeft onderhand bijna de helft mentale problemen

Tijdens haar masterstudie belandde Sophie Schmeets in een depressie. “Voor het eerst kreeg ik te maken met sombere gevoelens en gedachten, dat maakte me bang en angstig.” Een directe aanleiding kan ze niet aanwijzen. “Ik had veel verwachtingen en eisen over het halen van goede cijfers, er goed uitzien en het hebben van een leuk sociaal leven. Ik probeerde het zelf op te lossen, maar trok uiteindelijk aan de noodrem toen ik suïcidale gedachten kreeg.”

Verhalen zoals die van Schmeets zijn er vele en hun aantal neemt toe. In 2009 had 22 procent van de studenten last van een mentale ziekte, nu is dat 44 procent, blijkt uit onderzoek van Trimbos. Opvallend is dat de coronacrisis geen invloed lijkt te hebben op de toename.

Eén op de twee

“De cijfers zijn ontzettend hoog en betekenen dus dat één op de twee studenten kampt met mentale problemen”, aldus studentenpsycholoog Jan van Beek. Toch verbazen de onderzoeksresultaten hem niet. “Ik herken dat studenten onder toenemende druk komen te staan, zowel binnen hun studie maar zeker ook daarbuiten. Denk aan het enorme kamertekort, inflatie en de lonkende klimaatcrisis.”

Volgens de studentenpsycholoog blijkt uit het zeer hoge cijfer dat mentale stoornissen geen problemen van individuele studenten zijn, maar een gevolg van een ongezonde context waarin zij leven. “De maatschappij is gericht op groei en winst, alles moet altijd maar beter. Dat in combinatie met sociale media legt studenten druk op.”

Ruimte voor kwetsbaarheid

Student Lutsia Kors (23) kan dit beamen. “We krijgen enorm veel indrukken mee over wat de norm is en hoeveel mogelijkheden er zijn. ‘Je studententijd is de tijd van je leven’, wordt vaak gezegd. Als je alles wilt doen, snap ik dat je je daarin kunt verliezen.”

Als bestuurder van een studentenroeivereniging zette Kors zich vorig jaar in voor studentenwelzijn. Zo kwam ze in contact met Sophie Schmeets, die inmiddels met haar bedrijf Maskerclass ruimte wilt creëren voor kwetsbaarheid.

Als ervaringsdeskundige probeert Schmeets de huidige generatie studenten te wijzen op symptomen en hoe daarmee om te gaan. Met haar bedrijf organiseert ze panelgroepen om het gesprek te openen. Mede dankzij Kors wordt dat binnenkort op drie Delftse studentenverenigingen uitgeprobeerd. Schmeets vindt het geruststellend dat er veel aandacht is vanuit de generatie zelf. “Dat is echt aan het veranderen.”

