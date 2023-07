Van de befaamde Lombok-diamant is in de Leidse vitrine alleen nog het pinnetje over

Terwijl de roofkunst uit de vitrines verdwijnt, probeert het Leidse Museum Volkenkunde zichzelf opnieuw uit te vinden. ‘We zijn in transitie.’

De Lombok-diamant schittert nog altijd, maar nu door afwezigheid. Lang was de broche met de facet geslepen edelsteen een van de pronkstukken van Museum Volkenkunde in Leiden. Maar wie nu de Indonesiëzaal binnenloopt, ziet in de vitrine alleen nog een pinnetje uit de muur steken waar de 75-karaats diamant ooit hing.

Het is een voorbode van wat komen gaat. Maandag draagt Nederland het eigenaarschap van 478 geroofde of anderszins dubieus verkregen museumvoorwerpen over aan de Indonesische regering. Honderden daarvan zijn afkomstig uit de collectie van Volkenkunde, waarvan een klein deel nu nog is tentoongesteld. Naast de Lombok-schat gaat het om een ceremoniële dolk en vier godenbeelden.

Dat is ook direct de laatste dag dat die stukken te zien zijn voor het publiek: vanaf dinsdag liggen de juwelen en sierwapens in het depot, wachtend op verzending naar Indonesië. De Lombok-diamant ging iets eerder, want die krijgt maandag een ceremoniële rol tijdens de overdracht.

Schedelmetingen om de westerse superioriteit te bevestigen

De trouwe museumbezoeker wordt er niet door overvallen, verwacht Marieke van Bommel, directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen, waartoe Volkenkunde behoort. “Het restitutieverzoek van Indonesië is natuurlijk al maanden bekend. Als museum zijn we erop voorbereid, en ik denk dat ook de grootste liefhebbers inmiddels afscheid hebben genomen van hun favoriete voorwerpen.”

Directeur Marieke van Bommel: ‘Ik denk dat ook de grootste liefhebbers inmiddels afscheid hebben genomen van hun favoriete voorwerpen’. Beeld Joris van Gennip

Ondertussen probeert het museum zichzelf opnieuw uit te vinden. Volkenkunde is ontstaan in de koloniale periode, in een tijd dat de wereld nog een speeltuin was voor westerse verzamelaars en wetenschappers. Dat ging gepaard met schedelmetingen, rassentheorieën en andere praktijken om de westerse superioriteit te bevestigen. Het fundament van het museum is rot, naar huidige maatstaven althans.

Geen angst voor een leeg museum

Daarom wordt Volkenkunde de komende tijd opnieuw ingericht, zegt Van Bommel, om relevant te blijven en zich ‘beter te verhouden tot het veranderende tijdsgewricht’. Het aloude eurocentrische wereldbeeld en taalgebruik zijn passé, voortaan staat wereldburgerschap centraal. “We zijn in transitie”, vat de directeur het samen.

Hoeveel museumstukken nog moeten verdwijnen voordat die transitie is voltooid? Het museum durft het niet te zeggen, maar één ding is zeker: de klus is nog lang niet geklaard. De paar honderd objecten die nu teruggaan, zijn op een collectie van 450.000 stuks waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Die grote collectie is tegelijkertijd ook een voordeel: niemand is hier bang voor een leeg museum.

Godenbeelden blijven langer staan

Bezoeker Jaco van Vuuren volgt het nieuws met gemengde gevoelens, zegt hij net buiten de tentoonstellingszaal. Hij komt nog een laatste keer kijken naar de ‘schitterende en imposante’ kunstvoorwerpen uit Indonesië. “We mogen niet trots zijn op ons koloniale verleden, maar we kunnen het ook niet uitvlakken. Ik vind het jammer dat de voorwerpen verdwijnen.”

Dat de stukken direct naar het depot gaan, gebeurt mede op verzoek van de Indonesische regering. Die is vanaf dinsdag eigenaar van de collectiestukken. Museum Volkenkunde heeft nog voorgesteld om de objecten in de tentoonstelling te houden totdat ze daadwerkelijk op het vliegtuig worden gezet, maar daar ging de Indonesische delegatie niet in mee.

Hoewel de meeste terug te geven objecten dinsdag uit de publieke ruimte zijn verdwenen, geldt dat niet voor de vier reusachtige godenbeelden die bij de ingang van de Indonesiëzaal staan. Die zijn zó massief dat ze alleen met specialistische hulp uit de zaal kunnen worden getakeld. De tijden veranderen, maar wel pas als hindoegod Ganesha dat wil.

Lees ook:

Lombokschat en ander betwist erfgoed terug naar landen van herkomst

Honderden geroofde of anderszins dubieus verkregen museumobjecten gaan terug naar Indonesië en Sri Lanka. Het gaat onder meer om edelstenen, beelden, houtsnijwerk en sierwapens.