Van coronagolf naar dierenpiek: internetdaten met asielkatten werkt

Bij Dierenasiels.com, een website waarop zo’n zestig asiels dieren aanbieden, daalde het aanbod van dieren tussen half februari en eind april met bijna 2000. Opvallend veel mensen namen een hond, kat of knaagdier in huis. Mogelijk leidt de tweede corona-golf ook tot een nieuwe dierenpiek.

Daarbij willen de asiels voorkomen dat baasjes de dieren na korte tijd gefrustreerd retourneren. Meerdere opvangcentra in Nederland werken daarom met een adoptieprogramma dat kat en baasje koppelt. Dat voorkomt dat er sprake is van spijtdieren. Een soort dating voor kat en klant.

Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht was in 2009 het eerste asiel in Nederland dat katten met behulp van een kattenpersoonlijkheidstest succesvol aan hun toekomstige baasjes koppelt. Dit Meet Your Match-programma werd ontwikkeld in de Verenigde Staten.

Een paarse kat vlucht het liefst naar boven als er visite is

Als een kat binnen wordt gebracht onderwerpen de verzorgers van Louterbloemen het beestje aan een aantal testonderdelen om het type kat vast te stellen. Manager Mirjam Addiks: “Van veel katten die binnenkomen kennen we de achtergrond niet. Wij observeren daarom hoe de kat in de eerste zes weken na binnenkomst reageert op nieuwe prikkels. Hoe komt hij uit het hokje, is hij dapper genoeg om gelijk te gaan eten, maakt hij contact? Aan de hand van een vaste vragenlijst geven we scores waarmee we bepalen welke kleur – paars, oranje of groen – de kat is.”

Zo wil een oranje kat bijvoorbeeld graag bij je zijn en kroelen, waar een groene kat avontuurlijk is en naar buiten moet. Een paarse kat vlucht het liefst naar boven als er visite is. Binnen de kleurcategorieën zijn de katten weer onder te verdelen in negen persoonlijkheden: van ‘spion’ die undercover in de buurt blijft tot ‘assistent’ die op je toetsenbord gaat zitten en een ‘feestbeest’ dat graag speelt met propjes.

“Tien jaar geleden kregen we nog weleens een telefoontje met: ‘mijn kat wil niet onder het bed vandaan komen’. Maar sinds we hiermee werken gebeurt dat niet meer, omdat mensen weten wat voor beestje ze in huis halen. En kiezen er juist wel of niet voor om een schuwe kat een thuis te bieden.”

‘Ik verwacht een stijging van het aantal retouren’

Het matchingsysteem werkt ook andersom: nieuwe baasjes vullen een adoptievragenformulier met hun wensen, gewoontes en leefomstandigheden in. “Hierdoor kunnen we gelijk een koppeling maken tussen kat en klant.” Zo zocht de familie Koelmans uit Arnhem een wat oudere kat, die aangehaald wil worden, maar ook zelf door het leven kan. Via internet kwamen ze uiteindelijk terecht bij de ‘oranje Kameraad’-kat Sultan (9) in Louterbloemen. “Het is absoluut een geslaagde match”, aldus Marco Koelmans. “Op de foto voelden we een klik en zijn persoonlijkheid past ook echt bij ons. Hij zoekt contact, maar is geen allemansvriendje.”

Volgens Addiks vinden per jaar gemiddeld 450 katten een nieuw thuis, maar gebeurt het door de matches vrijwel nooit meer dat ze een kat weer retour krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen dieren meer terugkomen; de laatste jaren ziet Addiks hier wel een toename in.

“Tijdens de eerste coronagolf viel het me nog mee, maar ik verwacht dat met de tweede golf de komende maanden een langzame stijging zal zijn in het aantal dieren dat binnenkomt. Mensen komen in de financiële problemen of raken hun baan kwijt. Daardoor kunnen ze niet meer voor hun huisdier zorgen, of de medische kosten niet meer betalen.”

