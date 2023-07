Van code geel naar code rood: waarom was storm Poly zoveel schadelijker dan verwacht?

Forenzen in Noord-Nederland gingen dinsdag naar bed met code geel (‘wees alert’), en kwamen uiteindelijk terecht in een storm met windkracht 11, en een weeralarm van het KNMI: code rood (‘blijf bij voorkeur binnen’). De tussenstap zette het KNMI rond 4.00 uur ‘s nachts, toen de meeste mensen sliepen: code oranje, een waarschuwing om ‘voorbereid’ te zijn. Hoe komt het dat er niet eerder al luider werd gewaarschuwd voor storm Poly, een van de zwaarste zomerstormen ooit in Nederland gemeten?

Volgens meteorologen Jaco van Wezel van Weerplaza en Reinier van den Berg van Buienradar waren voldoende redenen om dinsdagavond al code oranje af te geven. “Dan hadden werkgevers en werknemers zich beter kunnen voorbereiden”, zegt Van den Berg.

Ook Van Wezel vindt dat code oranje nu ‘laat’ werd afgegeven, gezien de impact die je volgens hem van deze zomerstorm zou kunnen verwachten. “Dinsdag gaven de meeste weermodellen al windkracht 9 of 10 aan.”

Code oranje: pas bij windstoten van meer dan 100 kilometer per uur

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) geeft de weerwaarschuwingen af, in overleg met partijen zoals spoorbeheerder ProRail. Ook de particuliere weerbureaus, zoals Weerplaza en Buienradar, maken een inschatting.

De grens voor code oranje ligt bij windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Is de kans op dat type weer groter dan 60 procent, dan wordt code oranje afgegeven. Het KNMI maakt zelf een inschatting, en weegt die voor de helft mee. De andere helft baseert het op de gemiddelde inschatting van de weerbureaus samen. Zowel het KNMI als de weersbureaus kwamen op een kans van minder dan 60 procent.

“De onzekerheid was zo groot, dat we erbij hebben gezegd: blijf de berichtgeving volgen”, zegt Rob Sluijter van het KNMI. Dat komt volgens Sluijter omdat de storm dinsdag nog niet bestond – hij werd alleen nog maar voorspeld. Maar hoe fel hij zou zijn, en of hij Nederland überhaupt zou raken, was volgens Sluijter nog onduidelijk.

‘Deze storm was een explosief, klein ding’

Winterstormen ziet het KNMI vaak al dagen van tevoren aankomen. “Maar deze zomerstorm was een heel explosief, klein ding, dat zich pas in de loop van de nacht ontwikkelde”, zegt Sluijter. “Pas toen de weermodellen in de loop van de nacht minder uit elkaar gingen lopen, rond 3.00 uur, konden we code oranje afgeven.”

Een worstcasescenario, waarin de storm tot windkracht 11 zou aanzwellen, had het KNMI toen ook al. “Maar we zijn zuinig op code rood. Anders krijgen we kritiek dat we dat te snel afgeven”, zegt Sluijter. “Maar zodra woensdagochtend duidelijk werd dat het de richting van dat ergste scenario opging, hebben we code rood afgegeven.”

Tekst loopt door onder de graphic.

Stormen met windkracht 11 komen doorgaans maar eens in de tien jaar langs, en meestal in de winter. De schade is dan vaak kleiner. In de zomer staan de bomen immers ‘vol in het blad’, zegt Van Wezel. “Bomen vangen daardoor meer wind, en worden ook zwaarder door de regen.”

De zwaarste zomerstormen tot dusver hadden volgens Van Wezel maximaal windkracht 10 aan de kust. Voor de laatste keer gebeurde dat in 2015. Het maakt Poly volgens Weerplaza ‘de zwaarste zomerstorm ooit’. Het KNMI rekent iets anders, waarbij ook meetelt hoe groot het deel van het land is dat getroffen wordt. Dan komt Poly op plek zeven.

Of de klimaatverandering invloed heeft gehad op deze storm, is nu nog niet te zeggen. Het KNMI onderzoekt dat bij extreem weer achteraf. Van den Berg denkt dat het warmere zeewater de storm mogelijk extra heeft aangezwengeld, maar Van Wezel denkt dat dat effect heel klein is.

