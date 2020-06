Van bosfeest tot kamertocht: waar kan de Nederlandse feestganger ontladen?

Uitgaansgelegenheden moeten nog tot september dicht blijven. Mensen met feestbehoefte zoeken daarom hun toevlucht in illegale feesten, quizzen en creatieve huisfeesten.

Helemaal uit je bol op een afgeladen dansvloer met een biertje in de hand: het is een van de weinige activiteiten die door het coronavirus nog altijd van de baan is. Discotheken, clubs en andere dansgelegenheden moeten nog tot september dicht blijven. In steden als Berlijn, Londen en Parijs wagen honderden feestgangers zich daarom aan illegale feesten in de open lucht. Ook in Nederland komen zulke bijeenkomsten voor. Wie de regels niet wil overtreden, kan stoom afblazen tijdens een muziekbingo of huisfeest.

Het meest recente incident in Noord-Holland was op het strand op het eiland IJburg vorige week woensdag, vertelt woordvoerder Frans Zuiderhoek van de politie Amsterdam, al zijn daarvan geen bezoekersaantallen bekend. Twee dagen ervoor is om vijf uur ’s ochtends nog een feest in het Amsterdamse Bos opgebroken. “Daar werden twintig mensen staande gehouden, tientallen anderen waren al gevlogen,” aldus de woordvoerder. Er was serieus werk van gemaakt. Net als op een andere illegale feestpartij, in het Haarlemmermeerse bos te Hoofddorp eerder deze maand, werd er dj-apparatuur, stroomtoevoer en een geluidsinstallatie aangetroffen. De oproep voor het bosfeest in Hoofddorp trok meer dan honderd geïnteresseerden.

Wat vooral opvalt, zegt woordvoerder José van Dijk van de politie Noord-Holland, is dat het niet alleen om tieners gaat. “Jongeren kwamen al samen op openbare plekken vóór corona. Nu zie je ook twintigers en dertigers met feestbehoeftes.”

Ouderwets gezellig

De feestganger snakt duidelijk naar vertier. Voor wie de regels niet wil overtreden, zijn er gelukkig ook andere opties. Vorige week verzamelden zo’n zeshonderd mensen zich op de terrassen van acht kroegen in het centrum van Breda. Zij hadden zich ingeschreven voor de zogenaamde Silent Disco Muziekbingo, een nieuw initiatief van Joey Engelen, manager van een aantal van die cafés: “We zagen dat mensen ontzettend behoefte hadden aan plezier. Op het terras werden vaker dan voorheen grote flessen wijn besteld, omdat er verder niks te beleven was.”

Het concept van de muziekbingo is simpel: aan elk tafeltje zit een gezelschap met koptelefoons op, voor hen ligt een bingokaart vol namen van artiesten en nummers. Deelnemers moeten goed luisteren of een lied voorbij komt, terwijl een dj de avond aan elkaar mixt. Het thema kan variëren van jaren ’90 tot Nederlandstalig. “De stille disco bestond natuurlijk al, maar als je niet kan dansen is daar weinig aan. Nu kan iedereen op afstand blijven zitten, maar voelt het wel als een feestje.”

De sfeer was uitgelaten, zegt Engelen, en de reacties waren overweldigend. De derde editie van de muziekbingo is woensdagavond: “Binnen een halfuur was alles uitverkocht.”

Creatief huisfeest

Sinds de coronaversoepelingen komen jonge mensen vaker en in grotere groepen samen, zegt twintiger Patrick Peute. Hij is parttime dj en werkt bij een evenementenbureau in Utrecht. “Officiële feesten worden al tijden niet meer georganiseerd. Maar grote huisfeesten met tientallen mensen die niet in hetzelfde huis wonen? Ja, dat komt zeker voor.” Peute wil zijn handen er nog niet aan branden.

Liever speelt hij digitale dj-sets op een livestream, en als hij feest viert, doet hij dat alleen met zijn huisgenoten. Er is wel een nieuwe trend opgedoken onder de huisfeesten, vertelt Peute: de kamertocht. “Elke kamer heeft een eigen thema, zoals bijvoorbeeld een tropisch eiland. Iedereen gaat gekleed in het thema van zijn of haar kamer, draait bijbehorende muziek en serveert een toepasselijk drankje, zoals een cocktail. Dan is het toch even alsof je ergens anders bent.”

Peute zegt geen voorstander te zijn van illegale feesten, zoals die in het bos. Hij zou daar dan ook niet willen draaien. “Veel dj’s zitten nu zonder werk. De uitgaansbranche is misschien wel het hardst geraakt van allemaal, maar daarom moet die tak juist zijn verantwoordelijkheid blijven nemen.”

