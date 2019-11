Van Ark zet gemeente onder druk: tegenprestatie wordt verplicht

Het kabinet zet extra druk op gemeenten om van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te vragen. Al jaren worstelt de politiek met dit onderwerp. Nu wil staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, sociale zaken) in de wet vastleggen dat gemeenten mensen met een uitkering moeten activeren. De vorm mogen gemeenten zelf bepalen. Het kan bijvoorbeeld scholing, een stage of vrijwilligerswerk zijn.

Het idee dat uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren voor hun uitkering is een oude wens van de VVD. Die werd in 2012 al opgenomen in het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte. De VVD drong er op aan en de PvdA ging morrend akkoord. Toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) sprak de gemeenten steeds streng toe, maar twee jaar na de invoering van de maatregel waren er nog maar 35 van de vierhonderd wethouders die de eis om een tegenprestatie te leveren in de praktijk brachten.

Geen dwang, maar ook niet niets doen

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voert de druk op. Van Ark liet een onderzoek doen naar de publieke opinie. Daaruit blijkt draagvlak voor het vragen van een tegenprestatie. “Men geeft aan dat er geen dwang zou moeten zijn om iets te doen wat mensen niet willen of kunnen, maar tegelijkertijd moet het ook niet te makkelijk zijn om niets te doen en kan weigering van een tegenprestatie niet zomaar zonder gevolgen blijven”, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Van Ark wil maatwerk, ‘rekening houden met de mogelijkheden van mensen’.

De PvdA, voormalig coalitiepartner van de VVD, zit nu in de oppositie en kan hardop tegen de plannen van Van Ark ageren. Benader uitkeringsgerechtigden met het vertrouwen dat zij aan de slag willen, en niet met een verplichte tegenprestatie, meent de PvdA.

Participatiewet

Een probleem voor het kabinet is dat de regelingen voor uitkeringen in 2015 zijn gedecentraliseerd naar de gemeenten. De vroegere sociale werkvoorziening, de regeling voor jonggehandicapten en de bijstand zijn samengevoegd tot de Participatiewet. Gemeenten voeren die uit. Hoe zij dat doen mogen zij, tot op zekere hoogte, zelf bepalen. Daarom ligt de wettelijke verplichting van Van Ark gevoelig bij wethouders. Verder signaleren gemeentebestuurders dat veel mensen met een uitkering naast werkloosheid nog een ander probleem hebben, bijvoorbeeld op het terrein van gezondheid.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde eerder deze week dat de Participatiewet de kans op werk voor zevenhonderdduizend uitkeringsgerechtigden niet heeft verbeterd. Van Ark denkt dat haar aanpak gaat helpen: “Mensen moeten meer perspectief krijgen om aan het werk te komen en mee te doen”, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Voor de tegenprestatie opperde arbeidssocioloog Fabian Dekker donderdag in Trouw een alternatief. “Regulier werk is voor veel kwetsbare mensen simpelweg te veel gevraagd. De productie-eisen zijn te hoog. Die mensen zitten nu vast in de bijstand, terwijl ze best willen en kunnen werken. Schep voor deze mensen nieuwe, laagdrempelige en nuttige banen. Banen waarmee we maatschappelijke problemen als eenzaamheid bij ouderen en onveiligheid in achterstandswijken kunnen oplossen.”

