Vaker gepest en meer problemen: homoseksuele jongeren worstelen nog altijd met acceptatie

Justin Hermsen werd verliefd op zijn beste vriend: ‘Ik schrok er heel erg van’

Zelfs al wist hij dat het thuis en op school geen probleem zou zijn dat hij homo was, wanneer de toen dertienjarige Justin Hermsen (19) uit Rhenen vertelt over zijn coming-out, ervaart hij weer hoe bang hij was.

“Ik werd plots verliefd op mijn beste vriend en ik schrok daar heel erg van. Ik kreeg het gevoel dat ik niet normaal was. Hoewel mijn ouders tegen me hadden gezegd dat ik verliefd mocht worden op wie ik wilde, zat diep in mijn hoofd het idee dat ik als jongen verliefd moest zijn op een meisje. En als je zo jong bent, ben je maar met één ding bezig: erbij horen. Ik wilde mijn gevoelens geheim houden, want ik was wanhopig dat ik alles en iedereen kwijt zou raken als ze het wisten.

“Ik kan me alles herinneren van die ochtend. Ik had een vriendin toevertrouwd dat ik onze vriend leuk vond en zij heeft dat doorverteld. In een klap sloot een deel van mijn vriendengroep in de tweede klas me daarna buiten. Ruim een half jaar lang. Volgens hen ging dat niet bewust en waren ze vooral zelf bang om verstoten te worden door de groep. Anderen hoorde ik dan zeggen dat als ze dit over mij hadden geweten, ze nooit vrienden waren geworden met mij. Ik heb me toen heel onzeker en eenzaam gevoeld, en zo voelt dat nog steeds weleens.

“Ik ben na dat incident direct uit de kast gekomen bij mijn ouders en familie. Ik heb met veel mensen gepraat, maar er waren geen mensen om mij heen die precies dezelfde dingen hadden meegemaakt. Daarom heb ik me mijn hele schooltijd ingezet bij de GSA op school, want ik vond het belangrijk dat leerlingen wisten dat ze voor vragen over hun identiteit altijd bij iemand terecht konden die met hetzelfde gevoel heeft geworsteld, ook anoniem.”