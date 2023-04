Vakbonden vinden de covidcompensatie voor zorgmedewerkers ‘te laat en te laag’

De gezondheid van Roger Schleipen (51) gaat nog altijd achteruit, en dat merkt hij vooral aan zijn stappenteller. Was hij begin 2020 nog een vitale ambulancebroeder, inmiddels zet hij op dagelijkse basis nog maar 2000 tot 2500 stappen. Dat is veel minder dan de 8000 stappen die een gezonde volwassenen dagelijks zou moeten zetten. De rest van de dag moet hij slapen of rusten. Schleipen is namelijk al drie jaar lang geveld door langdurige covidklachten.

Voor mensen zoals Schleipen komt het ministerie van volksgezondheid nu met een steunpakket. Iedere zieke zorgmedewerker ontvangt eenmalig 15.000 euro, mits diegene kan aantonen dat de long-covidklachten in de eerste coronagolf op het werk zijn ontstaan. In die periode werkten veel zorgmedewerkers zonder goede beschermende middelen en was het coronavaccin nog niet uitgevonden, wat tot veel zieken leidde. Zo'n duizend zorgmedewerkers zouden door long covid zelfs hun baan zijn verloren.

Voormalig ambulanceverpleegkundige Roger Schleipen kampt sinds begin 2020 met long covid. 'We zijn het slachtoffer van beleidskeuzes.' Beeld Pro Shots/George Deswijzen

Schleipen denkt aanspraak te maken op de schadevergoeding, zegt hij telefonisch, maar is verder maar matig te spreken over de regeling. “Alleen al in de eerste twee jaar was mijn inkomensverlies zeker het dubbele van het bedrag dat ik nu krijg aangeboden. Om mij heen zag ik collega’s zelfs in de bijstand belanden. Die 15.000 euro klinkt heel barmhartig, maar uiteindelijk is het een doekje voor het bloeden.”

‘Wij zijn slachtoffer van beleidskeuzes’

Daar zijn vakbonden FNV en CNV het mee eens. De compensatie is een stuk lager dan de werknemersorganisaties hadden geëist, namelijk 22.839 euro. Bovendien komt maar een beperkt deel van de zorgverleners in aanmerking. Wie de klachten na juni 2020 opliep of niet kan aantonen dat hij of zij op het werk besmet is geraakt, loopt het geld mis. Eerder probeerden FNV en CNV een ruimere, collectieve regeling af te dwingen middels een kort geding, maar daar ging de rechter niet in mee. De vakbonden denken nu hardop na over een nieuwe rechtsgang.

“Bij het opstellen van de regeling heeft de overheid zich gebaseerd op mensen die langdurig ziek zijn geworden door Q-koorts of asbest”, zegt Schleipen. “Maar er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen mensen zoals ik en Q-koortspatiënten. Wij zorgverleners zijn in het begin van de coronacrisis aan het werk gezet terwijl de overheid wist dat er een groot risico was op blijvende gezondheidsklachten. We zijn het slachtoffer van beleidskeuzes.”

De vakbonden spreken inmiddels van een ‘ereschuld’ van de overheid, zoals het kabinet die ook heeft richting de Groningers die de dupe zijn van de jarenlange aardgaswinning. “De regeling doet totaal geen recht aan de morele plicht die de politiek en de samenleving hebben in de richting van zorgverleners”, zegt Kitty Jong (FNV). “Al met al een zeer teleurstellende reactie van een falende minister die pal zou moeten staan voor de mensen die werken in de zorg, maar hen opnieuw in de kou laat staan.’’

