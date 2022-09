Vakbonden CNV en FNV komen samen met stevige looneisen

Prinsjesdag is niet alleen een belangrijke dag voor het kabinet, ook vakbond FNV laat traditiegetrouw van zich horen met nieuwe looneisen. Tot zover de normale gang van zaken. Want verder zijn de zaken deze keer allesbehalve normaal.

Alleen al het feit dat ook vakbond CNV zich meldt en de looneisen verdubbelt in vergelijking met vorig jaar, bewijst dat het de bonden menens is. Het CNV zet in het komende cao-seizoen in op een loonvraag van 5 tot 10 procent. “We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie, die vraagt om uitzonderlijke en snelle maatregelen”, verklaart CNV-voorzitter Piet Fortuin. “Een looneis van 5 tot 10 procent is voor het CNV historisch. Maar we gaan er vol voor, een forse loonsverhoging is hard nodig.”

Het CNV presenteert normaal gesproken pas in december een arbeidsvoorwaardennota voor het volgende jaar, met daarin ook een loonvraag.

Compensatie

Voor de FNV, de grootste vakbond van het land, zijn de hoogoplopende energieprijzen en de veel duurder geworden boodschappen reden om met de meest stevige looneisen sinds tijden op de proppen te komen. De FNV gaat voor niets minder aan de cao-tafel dan volledige compensatie van de inflatie.

“Mensen hebben dit jaar en volgend jaar te maken met in totaal meer dan 14 procent inflatie. Dat betekent een enorme en structurele inkomensdaling. De FNV wil dit samen met haar leden aan de cao-tafel compenseren, want anders betalen mensen de rekening van de inflatie. Met als gevolg een diepe inkomens- en economische crisis”, verklaart de bond.

Afschaffing minimumjeugdloon

Daarnaast herhaalt de FNV de wens van een minimumuurloon van 14 euro en eist de vakbond opnieuw dat het minimumjeugdloon moet worden afgeschaft vanaf 18 jaar.

Volgens FNV-vicevoorzitter en coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha is er een loongolf nodig om werkend Nederland niet alleen de winter door te loodsen, maar ook voor de langere termijn: “Mensen zien hun koopkracht als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dit is geen tijdelijk, maar een structureel probleem”.

Nieuw arbeidsmarktpeil

Hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg noemt het opmerkelijk dat de bonden nu allebei met looneisen komen: “Ze voelen natuurlijk - ook door het succes met de onderhandelingen met de NS - dat ze de wind in de rug hebben. Ik denk dat ze het hebben afgestemd om zo samen meer impact te hebben. De verschillen tussen de bonden blijven natuurlijk wel, maar het is logisch dat ze het moment grijpen en proberen een nieuwe norm te stellen, een nieuw arbeidsmarktpeil.”

Het CNV spreekt van een ‘inhaalslag’ als het gaat om de lonen omdat het constateert dat lonen weliswaar omhoog zijn gegaan, maar keer op keer worden voorbijgestreefd door de inflatie. Het CNV pleit daarnaast voor een soepeler belastingregime voor werkgevers die in deze tijd iets extra’s voor hun werknemers willen doen. Voorzitter Fortuin: “Werkgevers die nu bijvoorbeeld hun werknemers een uitkering van duizend euro willen geven, moeten de helft meteen weer afdragen aan de schatkist. Dat schiet niet op. Wij pleiten daarom voor een belastingvrije bijdrage, zodat die duizend euro rechtstreeks naar de werknemer gaat. Dan pakt zo’n extraatje ook veel sympathieker uit. Het kabinet moet die belastingvrije bijdrage mogelijk maken, zo ingewikkeld is dat niet.”

Hete herfst

Ton Wilthagen vraagt zich wel af hoe de FNV het volledig compenseren van de inflatie voorstelt: “Als de bedoeling is dat werkgevers daar volledig voor zouden moeten opdraaien, is dat in ieder geval goed nieuws voor het kabinet want die hoeven dan niets meer te doen.”

Wat steevast om de hoek komt kijken als de lonen omhooggaan is dat werkgevers de gestegen loonkosten doorberekenen aan de consument, waardoor de inflatie nog weer hoger uitkomt. Maar Wilthagen verwacht niet dat zo’n loonprijsspiraal uit het oog wordt verloren bij de cao-onderhandelingen: “Ik kan me niet voorstellen dat ze daarop uit zijn omdat niemand daar iets mee opschiet.”

Of het een spreekwoordelijke ‘hete herfst’ wordt aan de onderhandelingstafel valt volgens Wilthagen nu niet te zeggen omdat veel factoren ongewis zijn, zoals de ontwikkeling van de inflatie. “Maar interessant wordt het zeker. Loonsverhogingen gaan soms nu al bijna naar de 10 procent. Dat zijn on-Nederlandse, historische cijfers.”

