Vakbond HZC doet oproep: sluit spoor helemaal af tijdens werkzaamheden

Het treinongeluk in Voorschoten laat zien dat het risico op ongelukken te groot is, meldt HZC, een vakbond met 8000 leden onder wie spoorwerkers. “Leg het treinverkeer helemaal stil bij werkzaamheden”, bepleit directeur Chris van Veldhuizen.

Nu wordt bij werkzaamheden vaak alleen een gedeelte van het spoor afgesloten en kunnen op het naastgelegen spoor wel treinen rijden. “Ondanks alle veiligheidsmaatregelen die worden genomen werken mensen dan op één meter afstand van een trein die met 130 kilometer per uur langs raast. Dat is gewoon gevaarlijk”, zegt Van Veldhuizen.

De bond vindt ook dat het werk vaker overdag in plaats van 's nachts kan worden gedaan. “Dan zijn mensen niet alleen scherper. Het maakt het werk ook aantrekkelijker en overzichtelijk omdat het licht is”, zegt de directeur.

Stress en angst

ProRail, verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor, laat weten dat het dit jaar vaker en langer aan het spoor werkt dan ooit tevoren. In 2023 staan twintig procent meer werkzaamheden gepland dan in 2022. De spoorwegbeheerder is verantwoordelijk voor ruim 7000 kilometer aan spoor.

Serieuze ongevallen doen zich slechts incidenteel voor, maar in 2019 berichtte ProRail zelf al over een toename van het aantal bijna-aanrijdingen bij werkzaamheden op het spoor. Van Veldhuizen weet er alles van. Hij kreeg deze week nog een appje van een lid dat terugdacht aan twee bijna-doodervaringen. “Het spoor was vrijgegeven maar toen ik wilde oversteken kwam er toch een intercity aan”, stond in het appje.

Wat er in Voorschoten is gebeurd, zorgt voor veel stress bij spoorwerkers. “Sommigen gaan met een knoop in hun maag naar hun werk. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die bij hun baas - vaak aannemers die door ProRail zijn ingehuurd - aangeven dat ze niet meer willen werken, omdat ze zich niet veilig voelen", vertelt hij.

Beveiligingssystemen

Ook al worden er al veel veiligheidsmaatregelen genomen. “Over welke banen buiten dienst zijn en welke zijn vrijgeven en wie dat precies moet doorgeven aan wie, zijn hele duidelijke afspraken gemaakt. Er bestaat zelfs een treinbeveiligingssysteem dat mocht een treinmachinist toch een spoor nemen dat buiten dienst is gesteld, omdat diegene de seinen op rood heeft gemist, de trein automatisch afremt of stopt”, legt Van Veldhuizen uit.

Ook mag er een snelheidsbeperking worden opgelegd op een spoor waarnaast gewerkt wordt. “Dan mogen treinen voor een paar honderd meter even geen 130 kilometer per uur rijden”, vertelt de voorzitter.

Volgens HZC is het gebied - een spoorvak - waar gewerkt wordt volledig afsluiten de beste oplossing om het werk echt veilig te maken. Dus zodat er ook links en rechts geen treinen langsrijden. Henri Janssen, bestuurder bij FNV Spoor, wil liever eerst het onderzoek afwachten. “Het is heel erg wat er gebeurd is, maar de trein is nog steeds het veiligste vervoersmiddel dat er is. Laten we afwachten in plaats van direct maatregelen nemen die vergaande gevolgen zullen hebben voor reizigers.”

Vaker vertraging en omreizen

Want het treinverkeer overdag vaker stilleggen zou betekenen dat reizigers veel vaker vertraging oplopen of moeten omreizen. Dat heeft economische gevolgen. Bovendien maakt dit het reizen met de trein er niet aantrekkelijker op. Alleen al deze zaterdag meldt ProRail negentien werkzaamheden en een storing.

Van Veldhuizen ziet het probleem niet zo. “Wat is er op tegen behalve dat het ongemakkelijk is voor reizigers? Dat ongemak kun je minimaliseren. Je kunt mensen vroegtijdig inlichten over werkzaamheden, vervangend vervoer regelen en aansturen op meer thuiswerken. Want tegenover dat ongemak staat de veiligheid van mensen", zegt hij.

Hij hoopt hierover binnenkort in gesprek te kunnen gaan met ProRail. Ook omdat vaker overdag aan het spoor werken, de huidige personeelstekorten in de branche zou kunnen verminderen. “De meeste mensen werken liever overdag dan in de nacht, dat is ook gezonder.”

ProRail laat weten vooralsnog geen aanleiding te zien om direct maatregelen te nemen. “De eerste conclusie is dat dat niet hoeft", meldt een woordvoerder. Ze verwijst naar het feitenrelaas dat de spoorbeheerder gisteren naar buiten bracht. Daaruit blijkt dat de spoorkraan die betrokken was bij het treinongeluk bij Voorschoten dinsdagochtend, ondanks een eerdere afspraak, te vroeg op of bij het spoor zou zijn gekomen waar het treinverkeer nog reed.

