Vakantiegangers zijn weer welkom: ‘Mensen hebben echt lucht nodig’

Campings en recreatieparken in het zuiden van het land mogen toeristen weer verwelkomen. De afgelopen maand moesten vakantieparken in Noord-Brabant en Zeeland bezoekers nog weren, maar dat is niet langer nodig, hebben de Veiligheidsregio’s van de provincies besloten.

Daarmee is even ontsnappen aan de sleur van het thuisleven in een bungalow, chalet of ander vakantiehuisje door bijna het hele land weer mogelijk. Alleen in Zuid-Holland gelden nog beperkingen. Toeristen zijn overdag welkom, maar mogen niet op een park overnachten.

‘Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid’, verklaart de Veiligheidsregio Brabant-Noord het besluit op de website. Tel daar de afnemende sterfte- en besmettingscijfers bij op, en het is voor de hele provincie voldoende reden om de parken groen licht te geven. Vakantiegangers zijn weer welkom in besmettingshaard Brabant.

Goed gedrag mag beloond

En dat is opvallend. Overnachten in een vakantiehuisje is al weken verboden in de provincie Brabant, die nog steeds veruit de meeste doden en besmettingen telt. En nog altijd luidt het advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Waarom mag vakantiebezoek nu wel?

“Mensen hebben nu echt even lucht nodig”, zegt een woordvoerder van de drie Veiligheidsregio’s in de provincie. “In Brabant houden we ons heel, heel erg goed aan de regels. Goed gedrag mag best beloond worden.”

Niet alles is mogelijk. Zwembaden en kidsclubs blijven nog wel even dicht, om over kantines maar te zwijgen. “Het gaat nu echt om de rust in een huisje in de natuur”, zegt de woordvoerder. “Die rust heb je niet altijd met je gezin in een flatje op drie hoog achter.”

Geen vakantietijd, maar crisistijd

Ook in Zeeland mogen parken na precies een maand weer open, al gelden er nog strenge voorwaarden. Zo mag maar een beperkt aantal bezoekers overnachten, in hooguit 15 procent van de accommodaties. De aantrekkingskracht van Zeeland is te groot om iedereen toe te laten, meldt de Veiligheidsregio in een verklaring. Dan wordt het te druk.

“Het motto blijft: het is geen vakantietijd, maar crisistijd”, zegt een woordvoerder. “Alleen rustzoekers zijn welkom, voor even een andere omgeving of een frisse werkplek.”

Een groot deel van de campinguitbaters in de provincie kan nog steeds niet open. Een vereiste is namelijk dat alle accommodaties een eigen sanitair hebben, maar dat is vaak niet het geval.

Vakantieparken reageren wisselend. Zo blijven alle parken van Centerparcs tot in ieder geval 10 mei nog dicht. Open gaan schiet vooralsnog met alle maatregelen niet op, zegt een woordvoerder. 33 van de 55 parken van Landal GreenParks door het land zijn al open, maar momenteel voor nog geen 20 procent gevuld.

Bezoekersaantallen als vanouds

Dat is ook het dilemma waar Roompot Vakantieparken mee worstelt: heeft het wel zin om de parken open te houden? Toch lijkt het daar wel op, zegt een woordvoerder. Waar eerder deze maand nog nauwelijks iemand op de website kwam, zijn de bezoekersaantallen sinds vorige week weer bijna als vanouds. Gisteren waren in Nederland vijftig Roompotparken open, maar na het besluit van de Veiligheidsregio’s zijn dat er alweer honderd.

Vakantieketens pikken de komende maanden wel degelijk een graantje mee, vermoedt Laurens Taekema van Parkvakanties.nl. Op zijn website kunnen bezoekers recreatieparken in binnen- en buitenland vergelijken en een vakantie boeken. Begin april had hij dagelijks enkele duizenden bezoekers per dag; dat zijn er inmiddels al tienduizend. Minstens zoveel als normaal in deze tijd van het jaar.

“Daadwerkelijk boeken blijft nog even uit, mensen wachten denk ik nog even op nieuwe versoepelingen”, zegt Taekema. “Naar parken in het buitenland kijkt natuurlijk niemand, maar wel naar die in Nederland. Vooral met bungalows en vrijstaande huisjes, vaak in de natuur. Echt vakantie is het niet als alles dicht is, maar mensen willen er toch even uit.”

Lees ook:

Een huisje geboekt voor de meivakantie? ‘Met reizen doe je het virus een groot plezier’

Gaat Nederland in de meivakantie lekker op vakantie? Verhuurders van huisjes zien hun boekingen plots oplopen.