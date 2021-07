Vakantieganger, doe je huiswerk: geld terug na annulering is niet vanzelfsprekend

Tijdens de vakantie steeds opnieuw een test om een restaurant of een pretpark in te kunnen; dat is wat nog niet (volledig) gevaccineerde reizigers in Frankrijk te wachten staat. Het is waarschijnlijk niet wat u in gedachten had toen u dat vakantiehuis in de bergen of die cultuurreis naar een Franse stad boekte, maar annuleert u de vakantie uit eigen beweging, dan krijgt u niet in alle gevallen zomaar uw geld terug, waarschuwt Frank Oostdam van de Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).

“Dat hangt echt af van de reisorganisatie”, zegt hij. “In overleg met de klant zijn wij natuurlijk altijd bereid een maatoplossing te zoeken. Maar het is niet zo dat we zeggen: nu kunt u sowieso kosteloos annuleren. Wij kunnen er natuurlijk ook niets aan doen. En er kán nog steeds vakantie worden gevierd, ook al is het misschien niet meer zo aantrekkelijk om met het gezin uit eten te gaan.”

Oostdam begrijpt desondanks goed dat sommige mensen hun vakantie in La douce France nu niet zien zitten. “Bijvoorbeeld voor een twintiger of dertiger die nog maar één prik heeft gehad, lijkt het nu niet zo handig om naar Frankrijk te gaan. Zo eerlijk moet je gewoon zijn.” Reizigers die niet meer gratis kunnen annuleren kunnen volgens hem het best even kijken of de reisorganisatie de reis misschien wil omboeken naar een ander moment, of een andere bestemming. “Maar dat moet in overleg. Gelukkig zijn er nog andere landen. Het is niet anders, dat is vakantie vieren in coronatijd.”

Verschillende polisvoorwaarden

Ook Barbara van der Rest van het Verbond van Verzekeraars raadt reizigers aan even contact op te nemen met hun reisorganisatie en reisverzekeraar als ze willen weten wat de mogelijkheden nu zijn. “Omdat verzekeraars verschillende polisvoorwaarden hanteren, is het enige dat wij kunnen zeggen: check het van tevoren, zodat je weet waar je aan toe bent.”

Dat is ook Van der Rests advies aan reizigers naar andere bestemmingen dan Frankrijk. Want de coronasituatie is veranderlijk, ziet ze, en verzekeraars gaan verschillend om met de coronakleurcodes. Wie naar een land gaat dat eerst nog geel kleurde op de coronakaart, maar tijdens de vakantie op rood komt te staan, heeft te maken met overmacht, legt ze uit. Zolang de eerste mogelijkheid om terug te reizen wordt benut, kan de reiziger er in zo'n geval wel vanuit gaan dat eventuele meerkosten worden gedekt door de reisverzekering. Maar er zijn ook gevallen mogelijk waarin extra reis- en verblijfkosten voor eigen rekening zijn.

Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als Nederland zelf rood kleurt op de coronakaart, en Nederlandse toeristen misschien eerst in quarantaine moeten voor ze zich vrij door het land van bestemming kunnen bewegen? “We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: check het bij de reisorganisatie én bij je verzekering. Bekijk in elk geval de polis van je verzekering en lees door de veel gestelde vragen op de site van de reisorganisatie. En houd ook de website van het ministerie van buitenlandse zaken in de gaten. Check, check, dubbelcheck.”

