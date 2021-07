Vakantie op Nederlandse riviercamping valt in het water

“Daar stond ik eerder deze week nog te vissen”, wijst René Wolffers, naar een punt ergens midden in de snelstromende Waal. “Op de kribben kon je dinsdag nog gewoon staan. Het water is sindsdien zeker al zo’n twee meter gestegen”, schat hij in. Samen met zijn vrouw Sarianne pakt hij in allerijl de voortent van hun caravan in. Net als alle andere kampeerders. Een paar meter voor de caravan steken de bloemen nog net hun kopjes boven het rivierwater uit, een paar waterratjes rennen over het gras.

Op camping Waalstrand in Gendt, vlak bij Nijmegen, worden donderdag zo’n tachtig tot negentig plekken geëvacueerd. Ook andere campings langs de Waal, Maas en IJssel moeten (deels) dicht. Dat gebeurt zonder stress: eigenaar Roger Cornelissen kwam ’s ochtends al vroeg langs met de boodschap dat het water aan het einde van de dag zeker nog een meter hoger zou staan, en dat iedereen dus moest vertrekken.

De meeste gasten drinken eerst hun koffie nog even op. Als ze de heftige beelden zien van de wateroverlast in Zuid-Limburg, dan lijkt het overdreven om je hier zorgen te maken. Het is aan de oever van de Waal prachtig vertoeven. Het uitzicht op de rivier, de grote vrachtschepen en luxe plezierjachten die voorbijvaren. Maar er is een keerzijde. Doordat de camping buitendijks en pal aan de rivier ligt, loopt het terrein onder bij hoogwater. “We zijn wel wat gewend hier in het rivierengebied”, vertelt Cornelissen. “Zeker in de winter. Maar dat zoiets tijdens het hoogseizoen gebeurt, is voor het eerst in veertig jaar.”

“Ik heb vannacht niet heel relaxed geslapen”, geeft Sarianne Wolffers toe. “Als er een binnenvaartschip langskwam, hoorde je het water al tegen de oeverkant aanklotsen. Dus ik wilde toch af en toe even checken of het niet al in de voortent stond.”

‘Het kan hier nog zulk mooi weer zijn, we houden het niet droog’

Sommige campinggasten kunnen verhuizen naar een hoger gelegen stekje op de camping. Maar anderen rest niets anders dan tussen de buien door de spullen in te pakken en naar huis te gaan. Sarianne Wolffers: “Wij gaan even langs huis in de Hoeksche Waard en dan door naar Zeeland. We zouden eigenlijk naar Frankrijk gaan, maar dat durfden we niet aan dit jaar.”

Eigenaresse Anciëlla Tap weet nu al dat een groot deel van de camping de komende periode leeg zal zijn. “De komende week staat het hier onder water. De verwachting is dat de rivier na een week weer voldoende is gezakt. Maar dan moet het gras nog drogen en moeten we de boel opruimen.”

Zowel voor de vakantiegangers als de campingeigenaren is dat behoorlijk jammer, want vanaf vrijdag wordt er perfect weer voorspeld in Nederland. Tap: “Hoogwater hangt lang niet altijd samen met de weersomstandigheden in Nederland. Er is in de omgeving helemaal niet zo veel regen gevallen in de afgelopen dagen, maar het water komt vanuit Duitsland en Zwitserland. Het kan hier nog zulk mooi weer zijn, we houden het niet droog.”

Juist dit weekend zouden veel gasten arriveren. Een deel van hen besloot dit jaar in Nederland te blijven vanwege de coronapandemie. Tap: “Zij dachten: het is wel zo veilig om in Nederland te blijven, dan weten we tenminste zeker dat we op vakantie kunnen gaan. Dat pakt nu dus anders uit. Hopelijk kunnen we hen over twee weken weer ontvangen.”

