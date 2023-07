Vakantie in eigen land of last-minute vliegen? Dit zijn de vakantietrends van 2023

Midden-Nederland mocht zaterdag als eerste weg: de zomervakantie is begonnen. Hoe gaat Nederland dit jaar op vakantie?

De eerste caravans, campers, kampeerbusjes, vouwwagens en auto’s met dakkoffer trekken zaterdag over het asfalt. Op weg naar een zomerse bestemming. Midden-Nederland heeft als eerste vrijaf van school en kantoor, de regio’s Noord en Zuid zullen nog heel even op de tanden moeten bijten.

Maar waar gaat de reis straks naartoe? En hebben Nederlandse vakantiegangers in deze dure tijden wel geld voor een paar weken in een hotel, huisje of luxe tent? Om met dat laatste te beginnen: de inflatie laat zijn sporen na, weet Gerard Gielen, toerisme-expert bij Breda University of Applied Sciences. Er gaat meer vakantiegeld naar de spaarrekening dan voorgaande jaren en dat heeft effect op wat we deze zomer doen. “Veel vakantiegangers gokken nu op mooi weer en vieren in Nederland vakantie om kosten te besparen. Dan maar naar het strand, is dan de gedachte.” Maar er is een tweedeling. “Van mensen met geld en mensen die er minder warmpjes bij zitten.”

Gielen ziet een ontwikkeling op campings en vakantieparken die maakt dat mensen met een lager inkomen minder mogelijkheden hebben: “Aanbieders proberen van vaste plaatsen, tentplekken en stacaravans af te komen en zetten dure bungalows op die plaatsen neer. Daardoor krijgt de groep die het al moeilijk heeft het nog lastiger om betaalbaar vakantie te vieren.”

Vluchten worden op het laatste moment geboekt

Volgens reisbrancheorganisatie ANVR zoekt tegelijkertijd een deel van de vakantievierders het juist verder weg. Waar vorig jaar nog 13 procent van de reizigers een trip buiten Europa boekte, is dat dit jaar 16 procent. Vooral Azië is populairder dan ooit (+31 procent). Veruit de meeste mensen gaan uiteraard nog wel naar een vakantieplek in Europa.

Vluchten boeken gebeurt nu vaker op het laatste moment, meldt reisbedrijf Zoover, dat de verklaring zoekt in de ‘verhalen over drukte op Schiphol en het schrappen van vluchten door Transavia’. Dat het vertrouwen in een warme Hollandse zomer veel mensen doet besluiten in eigen land vakantie te houden, bevestigt EuroParcs. Uit cijfers van het vakantieparkenbedrijf blijkt dat het aantal boekingen tussen begin en half juni twee keer zo hoog lag als in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens een enquête onder 2000 ANWB-leden in de leeftijd van 18 tot 80 jaar is Nederland het populairste vakantieland, gevolgd door Duitsland, Spanje, Frankrijk en België. Ook Italië is weer in trek. Favoriet bij de ANWB-leden is een strandvakantie, gevolgd door een buitenlandse stedentrip of een autovakantie.

Elektrische auto zorgt voor wederopstanding van de vouwwagen

Tjerk Romkema, beter bekend als Kampeermeneer (vanwege zijn gelijknamige blog), ziet verschuivingen in het vakantiegedrag: “De opkomst van de elektrische auto en elektrische camper heeft wel impact op hoe we kamperen. Dat maakt het duurzamer, maar het zorgt ook voor opstoppingen bij laadstations en files bij de laadpalen op de camping.

Stekkerauto’s hebben daarnaast gezorgd voor een flinke wederopstanding van de vouwwagen én tent plus eventuele trekhaakkoffer.” Vouwwagens zijn licht en daardoor makkelijker en zonder al te veel verlies van actieradius te vervoeren. Nu er een camperversie op de markt is van de elektrische Volkswagen ID Buzz (rijbereik zo’n 400 kilometer) is er ook voor hippe mensen met veel geld een kampeeroptie bijgekomen.

De tijd dat consumenten een goedkoop tentje scoorden bij Action of Decathlon om dat na de vakantie weer in de vuilcontainer te gooien is onderhand voorbij, constateert Romkema. “Herbruikbare materialen rukken op en fabrikanten en kampeerwinkels gaan in deze kampeertrend mee.” En glamping dan, is dat al over zijn hoogtepunt heen? Volgens Romkema niet: “Glamping wordt juist steeds luxer. Een safaritent is vaak al iets te gewoon en men verwacht in zo’n safaritent dan ook eigen sanitair of ze gaan voor een boomhut met bubbelbad.”

Het aantal boekingen was in mei 5 procent lager dan een jaar geleden in dezelfde maand maar dat heeft volgens de ANVR te maken met het effect van corona. Vorig jaar zomer kon Europa voor het eerst weer zonder virusvrees op vakantie, waardoor extra enthousiast werd geboekt. Voor de pandemie is dus wel een andere pestkop in de plaats gekomen: de inflatie.

En die is nog altijd niet op vakantie. “Wij horen van onze leden dat het last minute-seizoen wat trager op gang komt dan gebruikelijk en dat mensen nu toch meer kijken naar de prijzen”, zegt woordvoerder Hanita van der Meer van de ANVR. Wat volgens haar niet betekent dat Nederlanders hun vakantiepret door de prijsstijgingen laten bederven: “Mensen passen hun vakantie hier en daar wat aan om toch te kunnen gaan.”

Eerst op werkvakantie, dan echt genieten Vakantiegangers: Jesper Luten (25 )en Tessa Mol (22) uit Krommenie

Bestemming: Frankrijk, Italië.

Duur: 3 weken

Vorm: Glamping Eigenlijk is hij het hele jaar al in de vakantiestemming, want Jesper Luten beheert voor zijn werk een aantal vakantiesites, waaronder YouTube-kanaal Vakantiegangers. Nu hij zelf op het punt van vertrekken staat, is het pas echt feest: “We zijn nog druk aan het voorbereiden en alle spulletjes bij elkaar aan het zoeken”, zegt Luten. Hij gaat samen met zijn vriendin Tessa Mol, die analiste is in een laboratorium. Het stel gaat nu voor het tweede jaar samen op vakantie maar ze hebben al heel wat afgereisd. Op wintersport geweest, Disneyland Parijs bezocht, stedentrips naar Düsseldorf en Praag gemaakt maar ook al eens op de Veluwe beland. “En nu gaan we eerst een week naar Frankrijk op werkvakantie. Ik vind het leuk om Tessa mee te nemen en dan samen wat te filmen voor de Vakantiegangers. Daarna kan onze échte vakantie beginnen, in Italië op een camping aan het Meer van Lugano. Daar staat de glamping-tent al voor ons klaar”, vertelt Jesper. Lekker luxe en toch het tentgevoel. Al hielden ze wel rekening met de kosten. “We hadden de glamping al in oktober geboekt en dankzij flinke kortingen was het toen wel betaalbaar. De tent kostte ongeveer 1500 euro voor twee personen voor twee weken. Met veel inkopen vooraf hebben we ons goed voorbereid, daarnaast scheelt het dat in Italië de supermarkten en restaurants een stuk goedkoper zijn dan hier. We zagen al dat een chalet op deze camping een stuk duurder is dan een glampingtent, maar dat vonden we niet erg, want we vinden kamperen juist leuk.” Vakantie is voor de twee vooral een rustmoment. “Weg van de drukte, genieten van elkaar en geen verplichtingen”, zegt Tessa. “Lekker zwemmen, kerkjes bezoeken en de omgeving bekijken.” Jesper heeft nog een ander doel. “Voor mij wordt dit ook een nostalgische reis. Als kind ging ik met mijn oma en ouders vaak op vakantie naar deze streek. Dat gevoel wil ik haar ook een beetje meegeven.”

