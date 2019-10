Vader gezin Ruinerwold blijft nog 14 dagen vastzitten

De 67-jarige vader die vorige week met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold, blijft nog 14 dagen vastzitten.

De man is donderdag aangehouden en wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen. Hij verblijft in de gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Waarom hij in het ziekenhuis ligt en of hij acuut moest worden opgenomen, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet vertellen. De man heeft een aantal jaar geleden een hersenbloeding gehad.

Hij zit in beperking, dat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben en niet met de buitenwereld. Hoe het met de zes meerderjarige kinderen van het gezin gaat, is niet duidelijk.

In afzondering

Het gezin woonde al jaren in afzondering. Vorige week dinsdag kwam de zaak aan het rollen nadat de 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een kroeg in het Drentse Ruinerwold, een plaatsje van ongeveer 4000 inwoners in de buurt van Meppel. Toen hij zijn verhaal deed aan de kastelein van de dorpskroeg schakelde die de politie in. Waarom het gezin in afzondering leefde is nog niet duidelijk. De Telegraaf publiceerde een video waarop de vader spreekt over zijn geloofsopvattingen, hij zou zijn eigen evangelie prediken. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat hij elementen uit verschillende religies gebruikte en daar duizenden artikelen over schreef op internet.

Naast de vader zit ook de huurder van het pand vast, de 58-jarige Oostenrijker Josef B. Hij wordt ook verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van de anderen en witwassen. Josef B. werd donderdag voorgeleid. De rechter-commissaris besloot over deze B. dat hij vanaf dat moment nog twee weken vast moet blijven.

