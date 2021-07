Vader Derk Wiersum: ‘Mijn kind is weg. Doorgestreept. Kapotgeschoten’

“Mijn kind is weg”, klonk de stem van Derk Wiersums vader. “Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten.” Via een vooraf opgenomen video maakte de zeventiger dinsdag gebruik van het spreekrecht voor slachtoffers en wendde hij zich tot het publiek in de rechtbank van Schiphol. “Je kind is dood, en iedereen die zich daarbij niets kan voorstellen, zoveel te beter. Er ontstaat een radeloos zoeken naar iets wat onderdeel van jezelf is, maar wat je kwijt bent.”

Ook Giërmo B. (37) en Moreno B. (32) riep de heer Wiersum aan in zijn verklaring. B. en B., die verschillende achternamen dragen en geen familieband hebben, zijn de twee verdachten in de beladen rechtszaak rond zijn zoon. Derk Wiersum, een advocaat die onder meer kroongetuige Nabil B. bijstond in het veelbesproken liquidatieproces Marengo, werd in 2019 neergeschoten vlakbij zijn huis in Amsterdam.

Op tilt geslagen moreel kompas

“Als bewezen wordt geacht wat u verweten wordt, dan zou u zich moeten schamen”, sprak vader Wiersum kalm. Hij was de enige van alle nabestaanden die het woord nam. “Dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig. Voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten.” Een stilte. “Hebt u erover nagedacht wat u teweeg bracht in het leven van een ander, voordat u aan de slag ging? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel?”

Na afloop toonden allebei de verdachten medeleven met de familie van de omgebrachte raadsman. Anders dan op de eerste dag van de rechtszaak tegen hen, beriepen de twee zich dinsdag niet onophoudelijk op hun zwijgrecht. “Het is heel erg wat ik heb moeten zien”, zo reageerde Moreno B. op de video. “Maar nogmaals, ik heb het niet gedaan.”

Een strafblad

Giërmo B. gaf aan zelf ook vader te zijn. Hij heeft zes kinderen, met wie hij naar eigen zeggen dagelijks contact heeft. Elke week komt zijn kroost hem bezoeken in de gevangenis. Naast een gezin, heeft B. ook een strafblad. Hij is meermaals veroordeeld, en kreeg eerder zeven jaar celstraf opgelegd voor een winkel- en een woningoverval. “Allemaal in het verleden”, diende hij de rechter van repliek.

Ook het leven van Moreno B. werd dinsdag geschetst. Net als zijn medeverdachte heeft hij kinderen, twee, en een vaste vriendin. Allebei stopten B. en B. vroegtijdig met school, blijkt uit het strafdossier, werden ze veroordeeld voor huiselijk geweld en blowen ze vrijwel dagelijks. Ook heeft het duo een licht verstandelijke beperking, al ontkenden de twee verdachten last te hebben van cognitieve problemen.

Het alibi

Eerder op de zittingsdag viel nóg een overeenkomst op: B. en B. wijzen naar een vergelijkend alibi. Ze zeggen allebei ruzie te hebben gehad met hun vriendin op de ochtend dat Wiersum om het leven werd gebracht. De een sliep daardoor naar eigen zeggen bij een vriend op de bank, de ander bij zijn moeder. In verklaringen hebben hun naasten die logeerpartijen bevestigd, al herinnert de moeder van Moreno B. zich niet precies wanneer haar zoon haar deur in- en uitliep.

Morgen gaat de rechtszaak tegen de twee verdachten van de moord op Derk Wiersum verder. Dan neemt het Openbaar Ministerie het woord.

