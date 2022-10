Vader Carlo Heuvelman tegen verdachten: Wij hebben levenslang

Opnieuw bleek Sanil B. de spraakzaamste van de negen verdachten. “Ten eerste wil ik zeggen hoe afschuwelijk ik het vind wat er in jullie leven is gebeurd”, richtte hij zich in de rechtbank tot de ouders van Carlo Heuvelman, die in juli vorig jaar overleed nadat hij op Mallorca in elkaar was getrapt en geslagen. “Ik kan niet zeggen hoeveel medelijden ik heb met jullie als nabestaanden, en zou willen dat ik antwoorden kon geven op jullie vragen.”

Maar verder dan het tonen van medeleven ging B. niet, noch kwam de rest van de Hilversummers in het beklaagdenbankje met nieuwe informatie over de gebeurtenissen op de gewelddadige uitgaansavond. Tot drie keer toe ging de rechtbank het hele rijtje verdachten langs voor reacties op de verklaringen van Heuvelmans naasten. ‘Sterkte’, veel meer kwam er niet over de lippen van de jongvolwassenen. Dat is in lijn met hun houding op eerdere zittingsdagen: het lijkt een verdedigingsstrategie om zo weinig mogelijk te verklaren.

Niemand die het zich herinnert

Net als de rechter eerder deden de nabestaanden van de twintiger uit Waddinxveen een beroep op het geweten van de verdachten. “We hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven”, sprak vader Heuvelman tot de Hilversummers, terwijl hij hen strak bleef aankijken. “We willen antwoorden.” Hij riep de eveneens twintigers en hun ouders op hun stilzwijgen te doorbreken, te vertellen wat er op die uitgaansavond precies heeft plaatsgevonden.

“Wat doet het met je, als je het verdriet en de radeloosheid iedere dag moet zien bij zijn broer, moeder en vriendin? Wat doet het met je, als je hoort dat de daders je zoon opzettelijk tegen het hoofd hebben getrapt? Wat doet het met je, als je hoort dat zoveel aanwezigen het hebben gezien, maar dat niemand zich herinnert wat er met Carlo is gebeurd?” Heuvelman hoopt dat de daders een hoge straf krijgen. “Wij hebben levenslang.”

Lef hebben

In de verklaring van zijn vrouw klonken eveneens frustratie en onbegrip door. “Als jullie het geluk hebben ooit vader te worden, hoop ik dat je nog eens terugdenkt aan wat ik vandaag heb gezegd”, sloot moeder Heuvelman haar spreektijd af. “Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan, dat hij is doodgeschopt? Wat? Wat heeft hij jullie gedaan? Ik hoop dat ik dat antwoord ooit nog eens krijg. Dat jullie het lef hebben dat nog eens te vertellen.”

In de rechtbank van Lelystad vertelde ze te hebben geschreeuwd, toen haar zoon op 18 juli 2022 hersendood werd verklaard. “Héél lang en héél hard.” Ze rouwt niet alleen om Carlo. Zo heeft ze ook verdriet om haar andere zoon, die ze ziet worstelen met het verlies van zijn broertje. Om Carlo’s vriendin Lisa. En om haar kleinzoontje, het neefje van Carlo. Ze weet niet wat ze moet zeggen als hij vraagt waarom ze huilt. “Mijn zoon, mijn allerliefste zoon, ligt in een graf. Onder de grond. Hij is dood.”

Wat een topvakantie had moeten worden, veranderde in een nachtmerrie

Het had een topvakantie moeten worden, vertelden Heuvelmans vrienden via hun advocaat. Zon, zee, potjes kaarten: op Mallorca wilden de maten uit Waddinxveen de batterij gezamenlijk weer opladen. Het geboekte huisje stelde ze alvast tevreden, en na een duik in zee maakte de groep zich op voor de eerste avond op het eiland.

Maar de reis die zo leuk was begonnen, veranderde op een drukke boulevard in een nachtmerrie. De vrienden belandden in een knokpartij. Heuvelman was niet de enige die klappen kreeg, in een mum van tijd lagen ook anderen languit op straat. “Terwijl ik de mijne weer opende, sloot een van onze vrienden voorgoed de ogen.”

De vrienden, die als slachtoffers gebruikmaakten van het spreekrecht, repten in de rechtbank over de stress, vermoeidheid en concentratieproblemen waarmee ze kampen. Een tijdlang waren ze te angstig zich op drukke plekken als supermarkten begeven. Langzaam maar zeker krabbelen ze nu weer op.

Ook in hun hoofden spoken nog allerlei vragen rond. “De verdachten waren die avond zo stoer en mans genoeg”, schreven de vrienden in hun verklaringen. “Maar nu niet meer. Ik denk dat jullie allemaal dondersgoed weten wie het is geweest. Ik hoop dat jullie jezelf nooit meer in de spiegel kunnen aankijken, dat jullie leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Het mijne is dat ook niet meer.”

De uitspraak in alle zaken wordt verwacht op vrijdag 18 november. Aanstaande maandag volgt de strafeis.

