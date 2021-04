Vaccinatie komt op gang, wachten is op advies over Janssen-vaccin

Ere wie ere toekomt: het vaccinatietempo is stevig opgeschroefd. Zeker zeven dagen op rij kregen ruim 100.000 Nederlanders een inenting tegen het coronavirus. Sterker nog, de prognose van 750.000 prikken die voor vorige week op de rol stond, werd overtroffen. Bijna 800.000 mensen kregen vorige week een vaccinatie. Een vierde weekrecord op rij.

Even leek het alsof Nederland meer nog dan andere Europese landen last had van de problemen rond het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Het inenten met dit vaccin werd helemaal stilgelegd, toen weer opgepakt en uiteindelijk kwam er toch een beperking: mensen onder de 60 krijgen nu een ander vaccin. De wisselingen zorgden voor zand in de motor van de Nederlandse vaccinatiemachine, die gevoelig bleek voor veranderingen. Het opnieuw maken van honderdduizenden afspraken kostte (te) veel tijd.

Kritiek

Demissionair minister Hugo de Jonge oogstte veel kritiek, zo zouden er veel te veel vaccins ‘op de plank liggen’. Hoewel De Jonge altijd heeft weersproken dat er zoveel vaccins op voorraad waren, nam hij de kritiek toch ter harte. Op de avond dat werd besloten om mensen onder de 60 niet meer in te enten met AstraZeneca werd een groot deel van de veiligheidsvoorraad vaccins uitgereden. Soms lag er voor nog slechts een dag aan inentingen in het pakhuis in Oss, waar normaal genoeg voorraad voor drie tot vijf dagen werd aangehouden om tegenvallende leveringen op te kunnen vangen.

De risicovollere strategie betaalt zich uit. Op 13 april, twee dagen eerder dan gehoopt, verdween in Nederland de vier miljoenste prik in een arm. Inmiddels zijn volgens de cijfers van het RIVM ruim 4,5 miljoen inentingen gezet. Zo’n 3,5 miljoen mensen zijn ten minste één keer ingeënt tegen het coronavirus en hebben dus gedeeltelijke bescherming.

In de subtop

Zo kan het dat Nederland plots weer in de subtop van de Europese vaccinatieranglijst staat. In het Verenigd Koninkrijk, Malta, Hongarije en Servië ligt het priktempo weliswaar een stuk hoger, maar vergeleken met Duitsland, Frankrijk, Denemarken en België houdt Nederland zich aardig staande. Iedere Europese lidstaat heeft naar rato van inwoners recht op een deel van de door de EU ingekochte vaccins, waardoor de verschillen sowieso relatief klein zijn.

Ondertussen zet de GGD er hier nog een tandje bij. De uitvoeringsorganisatie, die verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de vaccinatiecampagne, rekent de komende tijd op fors meer vaccins en dus kan iedereen die in of voor 1954 geboren is (ongeveer 66-plus) vanaf dinsdag via de website of telefonisch een afspraak maken. Zo verwacht de GGD de komende periode versneld 400.000 mensen in te enten met het vaccin van Pfizer. Nederlanders tussen de 60 en 65 krijgen via de huisarts het vaccin van AstraZeneca.

Janssen-vaccin

Of het hoge vaccinatietempo kan worden vastgehouden ligt aan de vraag of het Janssen-vaccin gebruikt gaat worden. Dinsdag geeft het Europese geneesmiddelenagentschap (Ema) voor het eerst een advies over het Leidse vaccin dat nog even niet wordt gebruikt in afwachting van meer informatie over mogelijke bijwerkingen. Nederland heeft 80.000 van deze vaccins geleverd gekregen en rekent tot eind juni op in totaal drie miljoen doses.

Het vaccin van Janssen is cruciaal voor het verloop van de inentingscampagne. Als Nederland straks is aanbeland bij mensen onder de 60, kan het vaccin van AstraZeneca niet meer worden gebruikt. Hoewel er de komende maanden versneld miljoenen vaccins van Pfizer naar Europa komen, zijn de doses van Janssen nodig om voor 1 juli iedereen, die dat wil, geprikt te hebben.

