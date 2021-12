Vaccin-scepticus Robin Fransman overlijdt in ziekenhuis aan gevolgen corona

Dat meldt Het Parool, op basis van meerdere bronnen die zijn overlijden bevestigen. Op 3 december maakte Fransman in een tweet bekend dat hij het coronavirus had opgelopen: “Corona positief. Het werd ook een keer tijd”. Niet veel later werd Fransman opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag overleed hij, 49 jaar oud, in het OLVG Oost in Amsterdam ten gevolge van de besmetting, aldus Het Parool.

Fransman was bewust ongevaccineerd en uitte zich op sociale media zeer kritisch over de werking en wenselijkheid van vaccins. Boostervaccins waren volgens hem slechts voor 50 procent werkzaam voor de doelgroep van kwetsbaren. Regelmatig retweette hij vergelijkingen tussen de strikte coronamaatregelen die regeringen in diverse landen troffen met beleid van fascistische regimes en politiestaten.

Fransman, econoom van huis uit, was een van de initiatiefnemers van Herstel-NL, die in 2021 een plan presenteerde dat een alternatief moest bieden voor de lockdown waarin Nederland toen zat. De organisatie werd opgericht nadat Fransman in het tijdschrift ESB had uiteengezet dat volgens hem de coronamaatregelen meer schade berokkenden aan de samenleving, dan dat ze opleverden. Andere economen sloten zich hierna bij hem aan.

Campagne

Begin dit jaar startte Herstel-NL een publiekscampagne. Hun boodschap was te zien op abri’s, reclamezuilen, sociale media en in krantenadvertenties. Onder andere oud-CPB-directeur Coen Teulings, econoom Barbara Baarsma en oprichter van het Artsen Covid Collectief Evelien Peeters, onderschreven de boodschap van Herstel-NL en waren betrokken bij de organisatie.

Maar kort na de start van de campagne, keerden boegbeelden Baarsma en Teulings een paar dagen later Herstel-NL de rug toe. Volgens Fransman waren zij met het oog op de verkiezingen onder druk gezet vanuit de politiek. Beiden ontkenden dat.

Fransman weigerde de campagne op te schorten. “We kunnen niet op basis van politieke dreigingen en anonieme verzoeken zomaar een campagne stilleggen. Bovendien is het coronabeleid bij uitstek een politiek vraagstuk. Het is belangrijk dat wij juist in de aanloop naar de verkiezingen politieke partijen uitdagen om zich uit te spreken over het coronabeleid. En hoe zij zich voorstellen dat Nederland op termijn uit deze lockdown moet komen.”

Fransman, die in het verleden ook artikelen voor Follow the Money schreef en werkte voor het Holland Financial Centre en Lanschot Bankiers, zette zijn strijd tegen de coronamaatregelen en vaccins dit jaar vooral voort op Twitter. Na 8 december viel zijn twitteraccount stil.

