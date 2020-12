Vaccin Pfizer mogelijk al vóór de Kerst toegelaten

Het Ema had Pfizer om aanvullende informatie gevraagd. Toen die maandagavond binnenkwam, werd besloten een extra vergadering op 21 december uit te schrijven. De geplande bijeenkomst van 29 december blijft overigens nog staan, zo laat de toezichthouder in een persbericht weten.

De Duitse krant Bild berichtte dinsdag dat het Ema door de Duitse regering onder druk was gezet om de procedure te versnellen, omdat er in het land veel besmettingen waren en omdat BioNTech een Duitse farmaceut is. Het vaccin wordt al toegediend in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada. Gezondheidsminister Jens Spahn zei maandag al dat Duitsland graag voor de Kerst het vaccin goedgekeurd wil hebben, om voor het einde van het jaar te beginnen met vaccineren.

De toelating in Europa vergt meer tijd doordat de EU voor een zwaardere procedure heeft gekozen. De Amerikanen en de Britten hebben het vaccin voor noodgebruik toegestaan, terwijl het in Europa getoetst wordt om toegelaten te worden tot de markt.

De Europese Commissie heeft 200 miljoen doses van het vaccin bij Pfizer besteld, met een optie voor nog eens 100 miljoen doses. Nederland had 7,8 miljoen vaccins besteld, met een optie voor nog eens 3,9 miljoen. Voor een goede bescherming zijn twee prikken per persoon nodig.

Minister Hugo de Jonge kondigde begin deze maand aan dat Nederland in de eerste week van januari één miljoen doses zou krijgen en dat hij op 4 januari wilde beginnen met vaccineren. Maar Pfizer bleek niet zo snel en niet zo veel te kunnen leveren. Het werd een half miljoen doses, halverwege januari. Het ministerie laat nu weten dat het in kaart probeert te brengen wat de eventuele vervroeging van de deadline betekent voor het vaccinatieschema.

Lees ook:

Minder vaccins zorgt voor trage opbouw groepsimmuniteit

Geen miljoen vaccins van Pfizer, maar 500.000, en ze komen iets later