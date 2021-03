Utrecht wil duizenden nieuwe woningen in de stad bouwen. Past dat wel?

Met een twinkeling in zijn ogen wandelt de Utrechtse GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen langs kleurloze bedrijfsgebouwen en braakliggende grond. Hij ziet door deze grauwheid de contouren van de ‘droomwijk’ Merwede, waarin zowel meer ruimte is voor groen als voor wonen. “Er is hier echt ongelofelijk gemorst met ruimte. Kijk dat Praxis-gebouw, wat een platte doos. Hoe hebben ze het zo kunnen bouwen”, zegt Diepeveen.

In Diepeveens plannen voor de autovrije wijk Merwede is het gedaan met kwistig ruimtegebruik. Op een oppervlakte van 34 voetbalvelden komen inpandige fietsgarages, parken, drie scholen, een markthal, twee supermarkten, twee gezondheidscentra en een sporthal. Maar bovenal komen er 6000 woningen, die de druk op de oververhitte Utrechtse huizenmarkt moeten verlichten.

Er komt veel hoogbouw dicht op elkaar te staan. Waarom bouwt u niet liever hier een paar woningen en het grote gros in de polders buiten de stad?

“Binnen de stad bouwen heeft als voordeel dat de rol van de fiets, het ov en wandelen groter wordt. Bovendien zijn er al meer voorzieningen in de wijken ernaast. Als je buiten de stad gaat bouwen krijgt al snel de auto een grote rol en moet je veel voorzieningen bouwen.

“Daarnaast hebben we de ruimte in de polders ook nodig voor bijvoorbeeld windmolens. De energiebehoefte van de stad is ook een grote uitdaging. Hier kun je geen windmolens neerzetten, maar wel woningen. Zo maken we optimaal gebruik van de ruimte.

“We weten ook uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat bouwen buiten de stad segregatie in de hand werkt. Vooral kansrijken trekken vaak naar de Vinexwijken buiten de stad en sluiten zich dan daar aan bij sportschool en school. Dat wil ik tegengaan.”

Critici zeggen dat binnenstedelijk bouwen duurder is. Bij andere bouwprojecten in Utrecht vielen vorig jaar huur- en koopprijzen fors hoger uit dan verwacht. Hoe gaat u dat voorkomen in Merwede?

“We hebben nu goede harde afspraken gemaakt met de marktpartijen. Dat kan ook omdat een groot deel van de grond hier van de gemeente is. Er komen 1800 sociale huurwoningen, 900 woningen met een huur tot 980 euro en 600 betaalbare koopwoningen. Die worden verkocht voor maximaal 325.000 euro.”

Gaan de bouwers dan niet besparen op vierkante meters?

“Ook daar zijn harde afspraken over gemaakt. De huizen worden gemiddeld 60 vierkante meter. Er komen ook wel wat grotere woningen voor gezinnen, maar het wordt vooral een wijk voor een- en tweepersoonshuishoudens. We bouwen een nieuwe soort stedelijkheid.”

Door in de stad te bouwen verdwijnt een rafelrand. Hier nestelden zich allerlei bedrijven en initiatieven die elders geen ruimte vonden: boulderhal, brouwerij en jeugdcircus, maar ook busstalling, fietsendepot en tippelzone. Wat gebeurt daarmee?

“De busstalling verdwijnt, daar zal niemand een traan om laten. De tippelzone gaat ook verdwijnen. Maar van verreweg de meeste andere functies willen we dat ze blijven. De brouwerij, het restaurant dat ernaast zit en de boulderhal hebben hier al sfeer gebracht. Die sfeer willen we behouden voor de toekomstige wijk. Net als een deel van de gebouwen die we als industrieel erfgoed zien.”

