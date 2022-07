Utrecht geeft statushouders deze zomer voorrang op sociale huurwoning

Vanaf 1 augustus zullen zes weken lang alle sociale huurwoningen in de stad Utrecht uitsluitend aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden toegewezen. Dat schrijft de Volkskrant woensdag. Deze groep statushouders wacht overal in het land vaak maanden op een huis, terwijl dat officieel maar tien weken mag duren. Mede daardoor stokt de doorstroom binnen de overvolle asielketen, omdat statushouders te lang in asielzoekerscentra (azc’s) blijven wonen.

Volgens de laatste cijfers zitten er bijna 16 duizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de opvang. Dat is meer dan een derde van alle personen in de opvang op 1 juli. In totaal zijn dat er 42.384. De problemen in de asielopvang zijn bestempeld als nationale crisis. Bij het azc in Ter Apel zijn steevast te weinig slaapplekken, waardoor er ook deze week mensen buiten slapen, of op stoelen.

Behalve woningnood dragen ook de lange wachttijden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de iets hogere instroom van vluchtelingen bij aan de problemen.

Voor mensen die ‘met hoge nood’ een huis zoeken, blijven deze zomer wel sociale huurwoningen beschikbaar in Utrecht. Normaliter gaat 70 procent van de vrijgekomen huurwoningen naar reguliere woningzoekers en 30 procent naar bijzondere of kwetsbare doelgroepen, zoals statushouders. De gemeente heeft een verplichting om die groep aan een woning te helpen. Het staat vluchtelingen ook vrij om zelf een woning te vinden als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben.

Burgemeesters beloven beter hun best te doen

Vorige maand spraken de burgemeesters in het Veiligheidsberaad de belofte uit om beter hun best te doen om de crisis in de noodopvang op te lossen. De bedoeling is dat zij de komende periode 7500 statushouders een woning toewijzen. Het kabinet heeft toegezegd zich ondertussen te richten op ‘tussenwoningen’, zoals containerwoningen, zodat erkende vluchtelingen sneller kunnen doorstromen en de druk op de asielopvang afneemt. Ook noemde het kabinet de mogelijkheid om statushouders tijdelijk te huisvesten in kantoren en hotels.

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra zei eerder in een interview met Trouw dat het roer om moet om de problemen in de opvang op te lossen: “We moeten toe naar een asielopvang met een meer permanent karakter, met gebouwen die op meerdere manieren inzetbaar zijn. We moeten de opdracht verbreden: er zijn ook meer woningen nodig voor studenten, of voor mensen die net gescheiden zijn. Voor daklozen, noem het maar.”

Behalve Utrecht komen sommige andere gemeenten ook met bijzondere plannen en onorthodoxe ideeën om meer statushouders aan een woning te helpen. Tilburg doet het, net als Arnhem, Waalwijk en De Fryske Marren. Wat is het geheim?

