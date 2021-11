Utrecht barst uit haar voegen en wil een metro, minimaal 4 tot 5 miljard euro is nodig

Steeds meer mensen willen Utrechter worden. De stad breidt in rap tempo uit: in de regio staan ruim honderdduizend woningen gepland. Al die nieuwe inwoners willen zich ook door de stad verplaatsen, voorziet het college van de stad. Maar alleen fiets, bus en tram zal niet genoeg zijn, reden voor het college een nieuwe, ondergrondse metrolijn op het wensenlijstje te zetten. Dat is een ‘noodzakelijke investering’, aldus de gemeente.

Om te beginnen wil het college een metrotramlijn aanleggen tussen Utrecht en Nieuwegein. De metro zou daar eens in ongeveer drie minuten van ieder station vertrekken. De stad schat dat er zo’n 50.000 mensen per dag met deze zogenoemde Merwedelijn zullen reizen. Op het traject waar de Merwedelijn moet komen, loopt nu alleen een bovengrondse tram. Door het traject deels naar onder de grond te verplaatsen, zijn reizigers zo’n acht minuten sneller.

Meer groen

De metro heeft meer voordelen, bepleit het Utrechtse college. Door al die mensen onder de grond te laten reizen, is er op de straatniveau meer ruimte. Fietsers en voetgangers kunnen zich dan veiliger en prettiger van A naar B bewegen. Ook blijft er meer plek voor stadsgroen over.

Het college laat ook onderzoeken of de Merwedelijn kan worden uitgebreid met een metrostelsel dat onder de binnenstad doorloopt: die metrolijn zou dan onder de busbaan op het Vredeburg komen te lopen.

Wanneer de metrolijn af is, kan de woordvoerder van de gemeente Utrecht nog niet precies zeggen. “Dit plan moet je zien als een inhaalslag om de situatie te verbeteren. We zijn eigenlijk al een beetje laat. We willen dus snel beginnen. Tegelijkertijd weten we ook dat je een metrolijn niet in een dag bouwt. Dus uiteindelijk kom je zo ongeveer tussen 2030 en 2035 uit.” Utrecht zou met de Merwedelijn de derde stad in Nederland worden met een metro; ook Amsterdam en Rotterdam maken gebruik van het vervoersmiddel.

Kosten: miljarden euro’s

Het aanleggen van een metro is niet goedkoop: zo kostte de Amsterdamse Noord-Zuidlijn uiteindelijk ruim 3 miljard euro. Ook aan het Utrechtse plan is een stevig kostenplaatje verbonden. Voor de aanleg van het station en de nieuwe metrolijn heeft Utrecht minimaal 4 tot 5 miljard euro nodig. Dat bedrag kan de regio niet zelf ophoesten, heeft de Domstad al bekend gemaakt. Het Rijk zou daarom moeten bijspringen.

Mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk heeft er vertrouwen in dat het Rijk over de brug zal komen. Ze wijst erop dat Utrecht het Rijk helpt met de huizenschaarste en dat daar iets tegenover mag staan. “We kunnen een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke woningtekort, maar dan is er wel steun van het Rijk nodig om deze woningen bereikbaar te maken.”

Lees ook:

Een novum in Rotterdam: het metroraam als tv-scherm

Wie met de Rotterdamse metro tussen de stations Blaak en Beurs reist, ziet zijn raam voortaan plotseling in een soort tv-scherm veranderen. Het betreft een nieuwe vorm van tunnelreclame via een vernuftig staaltje techniek.

Amelisweerd geasfalteerd? ‘In de bestaande snelwegbak kun je prima 12 rijstroken maken’

Bij het landgoed Amelisweerd ligt een van de meest beruchte stukken snelweg van Nederland. Protest tegen de verbreding ervan stapelt zich op.