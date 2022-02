Uri en Olga Dekker hebben familie in Oekraïne. Ze zijn woedend op Poetin, en op het westen

Uri Dekker (67) is woedend. Woedend op de Westerse wereld, die ‘15 jaar heeft zitten slapen’. Woedend op de Nederlandse media, die maar toespraken blijven uitzenden van de Russische president Vladimir Poetin. En woest op Poetin zelf. “Het is een fascist. En wij laten hem gewoon zijn gang gaan.”

In zijn boosheid klinkt ook bezorgdheid door, nu Rusland dan echt een grootscheepse aanval heeft ingezet. De broer van zijn vrouw Olga - die zelf te aangedaan is om te praten - woont met zijn gezin in Cherson, in het zuiden van Oekraïne, aan de Zwarte Zee. Mensen daar proberen weg te komen uit de stad en naar hun zomerhuizen te gaan, maar volgens Dekker heeft de Oekraïense regering de wegen afgesloten.

Een neef van Olga zit als vrachtwagenchauffeur in het westen

Een neef van zijn vrouw, die als vrachtwagenchauffeur werkt, is door de oorlog afgesneden van zijn vrouw en kinderen in Donetsk. In Charkov, eveneens in het oosten, woont nog een nichtje.

Dekkers liefde voor Oekraïne gaat ruim twintig jaar terug. Hij heeft een machinefabriek, en iemand vroeg hem sponsor te worden van de voorganger van de stichting Holland-Oekraïne. “Dat is goed”, zei hij, “maar dan ga ik wel mee. Het is mijn tweede thuisland geworden. De ontvangst daar is zo liefdevol en gastvrij. Al hebben de mensen zelf geen aardappel te eten, dan nog komt er eten op tafel als jij daar bent.”

Hij is nog steeds vrijwilliger bij de stichting. Twee keer per jaar gaat er een transport naar Oekraïne. Apparaten en andere spullen voor ziekenhuizen, meubilair voor scholen en kleding voor de armste Oekraïners. Eind augustus was de stichting er nog, maar of het transport in april door kan gaan, is heel onzeker.

‘Europa had beloofd Oekraïne te helpen’

De armoede is nog groot, zegt Dekker. “Na de revolutie in 2014 ging het land in stapjes vooruit. Maar de oorlog in de Donbas, die nu al acht jaar duurt, vreet centen. In 2014, na de revolutie in Oekraïne, stonden de Europese politici Verhofstadt en Van Baalen nog in Kiev op het podium te roepen: wij gaan jullie helpen. En wat doet het westen? Niets. Die sancties, ik wordt er misselijk van. Waar zijn we nou mee bezig? We maken ons drukker om onze eigen mensen.”

Wat het westen dan moet doen? “Ik ben nu in een kwaaie bui. Maar als we Bin-Laden kunnen uitschakelen, waarom kunnen we dan geen bommetje op Poetin laten vallen?” In elk geval zou het westen Oekraïne met troepen te hulp kunnen schieten, vindt Dekker. “Ze zeggen dat dan de Derde Wereldoorlog uitbreekt. Nou, dat moet dan maar. Maar stop die vent een keer!”

Ondertussen hebben Dekker en zijn vrouw al opvang in Nederland geregeld voor haar familie. Mocht het nodig zijn, en mochten ze het land kunnen verlaten, dan kunnen ze terecht. “Wij kennen genoeg mensen die hen onderdak kunnen bieden.”

