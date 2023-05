Universiteit weert vaker promovendus met beurs uit China

Ze moest een document ondertekenen, de tweedejaars PhD-student aan de Universiteit van Amsterdam. “Een document waarin ik beloof na het contract terug te gaan naar China, voor ten minste twee jaar”, vertelt ze. Twee familieleden staan intussen garant voor haar studievoortgang.

De promovenda is in Nederland op kosten van de China Scholarship Council (CSC)-beurs, gefinancierd door het Chinese ministerie van onderwijs; Nederlandse universiteiten hoeven er niets voor te betalen. Ze wil alleen anoniem iets vertellen: alles omtrent de CSC-beurs ligt gevoelig. Want waar de sponsoring eerst (financieel) voordelig leek, ervaren Nederlandse universiteiten het Chinese beurssysteem in toenemende mate als een risico, blijkt uit een rondgang van Trouw langs twaalf universiteiten.

‘Seven Sons’ zijn taboe

In totaal zijn er in Nederland zo’n 2000 Chinese bursalen, verspreid over alle universiteiten. Met name de TU Delft (242 bursalen) is ‘steeds terughoudender’ in de toelating van promovendi met een CSC-beurs. Zo accepteert de universiteit geen CSC-promovendi op gevoelige onderzoeksgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om ‘dual use’-technologieën, met zowel civiele als militaire toepassingen.

Ook accepteert de universiteit geen PhD-studenten meer met banden met de ‘Seven Sons’, een groep van zeven universiteiten die nauwe banden hebben met het Chinese leger. Onderzoekers van de National University of Defense Technology (NUDT) zijn evenmin welkom. Ook de universiteit Maastricht (182 bursalen) weert de Seven Sons, en trok zelfs drie PhD-projecten terug vanwege banden van de kandidaat met zo’n universiteit. De universiteit van Wageningen is volgens de rector ook terughoudender geworden met Chinese promovendi.

De Universiteit Utrecht kiest ervoor helemaal geen nieuwe gesprekken aan te gaan met beurspromovendi met Chinees geld. ‘Dat komt overigens ook vanwege de lage salarissen die PhD’ers ontvangen: 1350 euro per maand, ruim 400 euro per maand onder het Nederlandse minimumloon’.

De PhD’ers moeten trouw aan de Communistische Partij zweren

De beurs ligt door de Chinese subsidie onder een vergrootglas, vanwege het formulier dat bursalen voor hun traject moeten ondertekenen. Zo beloven CSC-promovendi te rapporteren aan de Chinese ambassade in hun land. De PhD’ers moeten trouw aan de Communistische Partij zweren en na hun PhD minstens twee jaar terug naar China.

De tweedejaars PhD-student noemt deze voorwaarden symbolisch. Maar critici maken zich zorgen over de uitgesproken loyaliteit aan het Chinese regime. Na Kamervragen kondigde onderwijsminister Robbert Dijkgraaf half april aan een onderzoek in te stellen naar de risico’s van de beurs voor kennisveiligheid.

Niet alleen militair gevoelige kennis kan in verkeerde handen terechtkomen, dat geldt ook voor technologische kennis. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van software die mensen kan onderscheiden op basis van hun afkomst. Of onderzoek naar sociale-mediagebruik waardoor mensen beter in de gaten kunnen worden gehouden. In een autocratisch land kan dergelijke kennis mensenrechten schenden.

In 2022 kwamen er 148 vragen over risicovolle samenwerkingen binnen

Met kennisteams veiligheid proberen universiteiten al hun kennis te beschermen. Dat gebeurt ook met hulp van de AIVD, die naar eigen zeggen alle universiteiten ‘het afgelopen jaar en de jaren daarvoor’ heeft geïnformeerd over het onderwerp. Een landelijk loket kennisveiligheid kreeg vorig jaar 148 vragen over risicovolle samenwerkingen, vooral over partners uit China (52), Rusland (21) en Iran (16).

De vereniging van universiteiten UNL zit intussen met de kwestie in zijn maag. Want: Chinese onderzoekers zijn over het algemeen wél goed. Een stigmatiserend effect op Chinese onderzoekers is niet de bedoeling. “We zouden graag meer richtlijnen krijgen van de overheid”, zegt Han van Krieken, voorzitter van de Europese werkgroep van de Vereniging Universiteiten en rector van de Radboud Universiteit.

Een compleet verbod op Chinese onderzoekers, dat zien de meeste universiteiten niet zitten. “Als we willen blijven meedoen in de top van de wetenschap, kunnen we niet zeggen dat we hun kennis niet willen”, vindt rector Van Krieken.

De volledige gegevens van de anonieme promovenda zijn bekend bij de hoofdredactie.

