Universitair personeel doet aangifte van structureel overwerk

Universitair personeel werkt gemiddeld twaalf tot vijftien uur per week over. Verontrustend, vinden vakbonden FNV, Aob en actiegroep WOinActie. Daarom vragen ze vandaag de inspectie van SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, een onderzoek in te stellen.

WOinActie verzamelde de afgelopen weken meldingen van overwerk op universiteiten. Zo’n 2500 mensen werden benaderd, ruim 700 medewerkers reageerden. De actiegroep analyseerde de gegevens en schreef een rapport. Hoogleraren en docenten (medewerkers met alleen een onderwijstaak) blijken het meest over te werken: bijna de helft van hen werkt anderhalf keer zoveel als het contract aangeeft. Bij universitair (hoofd)docenten ligt dat percentage op 35, bij promovendi en postdocs op 30, en bij mensen met een ondersteunende functie op 25.

Met name de combinatie onderwijs en onderzoek zorgt voor een hoge werkdruk, signaleert WOinActie. Voorbereidingen voor de lessen, het geven van college en het op orde houden van de digitale leeromgeving vergen veel tijd waardoor het doen van onderzoek en het schrijven van onderzoeksvoorstellen naar de avonduren verschuift.

Financiering blijft achter

De signalering van het structurele overwerk heeft vooral symbolische waarde, want het is de vraag of de Inspectie SZW serieus werk zal maken van de melding. WOinActie organiseert dit collegejaar tal van acties om aandacht te vragen voor werkdruk en onderfinanciering op universiteiten. De studentenaantallen zijn de afgelopen jaren in snel tempo toegenomen, maar de financiering blijft achter. Het zorgt ervoor dat universitair docenten worden opgezadeld met te veel werk. Eerder dit jaar verzonden docenten, hoogleraren en promovendi massaal out-of-officereplies waarin stond dat ze geen mails beantwoordden buiten werktijd, waardoor een antwoord langer op zich zou laten wachten.

De universiteiten hebben vijf jaar geleden al afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Maar de respondenten in het onderzoek van WOinActie zijn van mening dat die niet of nauwelijks effect hebben gehad. Cursussen timemanagement en mindfulness die universiteiten aanbieden in de strijd tegen de werkstress, hebben volgens een meerderheid niet geholpen; 13 procent is zelfs van mening dat die cursussen meer stress opleveren.

WOinActie stelt dat er ruim 1 miljard euro nodig is om onder andere meer docenten aan te stellen. Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) kwam tot teleurstelling van de universiteiten in haar onderwijsbegroting niet met meer geld. Ze erkende vorige maand in NRC Handelsblad dat 1 miljard euro extra nodig is, maar vertelde niet hoe ze dat bedrag wil losweken. Wel nam Van Engelshoven eerder maatregelen om te zorgen dat universiteiten in hun bekostiging minder afhankelijk worden van aantallen studenten.

