Unieke lockdownhobby: Sebastien (26) bouwde (bijna) heel Amsterdam in 3D na

Wat het computerspel Farming Simulator is voor boerenzonen en Flight Simulator voor wannabe-piloten, dat is Cities: Skylines voor liefhebbers van stedenbouwkunde. Zoals Sebastien Reinink (26), die zichzelf deze lockdown een wel heel ambitieuze missie in het simulatiespel stelde. “Ik wilde onze mooie hoofdstad op een schaal van één op één nabouwen in het spel.”

Reinink is in maart 2020 student stedenbouwkunde in Delft, en kan ’s avonds niet meer met vrienden naar de kroeg. De ontdekking van het Finse spel, ‘de heilige graal onder de stedenbouwgames’, is tijdens die avonden een ideaal toevluchtsoord. “Waar andere kinderen van tien vroeger huizen tekenden, tekende ik al steden.”

Het spel, een soort eindeloze virtuele legodoos maar dan realistisch, blijkt voor Reinink ‘de perfecte lockdownhobby’. Het digitaal nabouwen van Amsterdam, een klus die zo’n driehonderd uur kost, is daarnaast ook vanuit zijn vak interessant. “Alle wegen kloppen één op één, waardoor ik ben gaan denken over slimme verkeersoplossingen voor de toekomst van de stad.”

En dat is ook buiten het hobbyproject handig, want Reinink is nu afgestudeerd en werkt hij als stedenbouwkundige bij de provincie Noord-Holland. Wat zijn collega’s van zijn digitale maquette vinden? “Die weten dit nog niet”, lacht hij. “Het is toch een beetje nerdy.”

In de commentaren op YouTube, waar Reinink het resultaat uploadde, wordt hij in ieder geval als held onthaald. “Dit is absoluut gestoord”, schrijft Mark Duijf. “Je bent een legende.”

Sebastien Reinink

Nu bijna heel Amsterdam af is – binnen de ring ontbreken alleen de wijken Noord, Watergraafsmeer en de Sluisbuurt, vanwege datalimieten in het spel – wil Reinink zich gaan storten op een ‘compleet nieuwe Nederlandse stad’, die hij zelf van het begin tot het eind bedenkt. Als die klaar is, klopt hij ‘wellicht’ bij JA21 aan, de politieke partij die volgens het verkiezingsprogramma een gloednieuwe stad wil bouwen.