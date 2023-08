Unicef wil influencers en reclame aanpakken in de strijd tegen overgewicht

Dat één op de acht kinderen overgewicht heeft en in sommige wijken zelfs één op de drie, is al lang geen nieuws meer. Evenmin is het nieuws dat de achtereenvolgende kabinetten, vooral uit vrees de machtige voedings- en drankenindustrie, nauwelijks de tanden lieten zien om dit probleem écht aan te pakken. Daarom ging bij kinderfonds Unicef Nederland op 9 december de vlag uit toen staatssecretaris Van Ooijen (Welzijn) aankondigde dat hij wettelijke maatregelen gaat nemen om echt op te treden tegen de kindermarketing van deze industrie. Alleen reclame voor gezonde voeding op kinderen wil hij nog toestaan.

“We waren in eerste instantie superblij toen Van Ooijen zijn voornemen bekend maakte", zegt Leonie Barelds, onderzoeker bij Unicef Nederland. “Maar daarna was wel meteen de vraag: wat moet er dan in zo'n wet staan"?” Want wie de voedingsmiddelen- en drankenindustrie een beetje kent, weet dat zij zeer creatief is in het bereiken van doelgroepen. En precieze criteria waaraan ‘goede’ marketing zou moeten voldoen, zijn lastig te formuleren, zegt Barelds. Zo voelen oudere jongeren zich ook vaak aangesproken door reclame voor volwassenen.

Eenvoudige maar ook ingewikkelde adviezen om marketing aan te pakken

Unicef Nederland daarom duizend jongeren tussen de tien en 18 jaar ondervragen, om na te gaan hoe zij de marketing voor ongezonde voeding ervaren. Maar ook hoe zij denken die marketing te kunnen beperken. Een belangrijke groep, want de helft van hen zegt te worden verleid door reclames voor ongezond eten. Het leverde een reeks aanbevelingen op die soms simpel ogen en voor de hand liggen, maar soms ook heel lastig zijn om uit te voeren.

Eenvoudig is bijvoorbeeld het advies om de marketing te beperken op plekken waar veel kinderen en jongeren komen. Een verbod voor ‘ongezonde’ reclames op scholen, speelpleinen maar ook sportaccommodaties bijvoorbeeld. En ook het verder beperken van tijdslots voor ‘ongezonde’ kinderreclames op radio en tv is relatief simpel, net als het zoeken van aansluiting op andere wetten en regels. Extra belasting maakt ongezonde voeding minder interessant bijvoorbeeld.

Een stuk ingewikkelder is het aanpakken van de online-marketing. Jongeren zitten dagelijks uren op hun smartphone. De helft van de ondervraagden wordt dan, naar eigen zeggen, online verleid, vooral door reclames van chips en snoep. Wie de marketing voor ongezonde producten wil aanpakken, kan dus niet om de digitale wereld heen. Alleen internationale afspraken kunnen hier soelaas bieden, denken de ondervraagden. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar influencers, die enorm veel invloed hebben op jongeren.

Gemeenten moeten vaker nee zeggen tegen fastfoodzaken

Oudere kinderen, wier wereld meestal wat groter is dan die van jongere, doorzien beter de gehanteerde marketingtechnieken. Ze zeggen dat ze er minder gevoelig voor zijn, zegt Barelds. “Maar uit onderzoek weten we dat het niet zo werkt.” Vooral de omgeving heeft een enorme invloed op keuzes die gemaakt worden door alle consumenten. “Deze jongeren geven aan dat ze gevoelig zijn voor de prijs van een product maar ook voor de plaats waar dat wordt aangeboden.” Daarom ook is het belangrijk paal en perk te stellen aan prijsstunts, net zoals dat gemeenten best eens vaker ‘nee’ kunnen zeggen als in een bepaalde wijk er weer een fastfoodzaak komt - vooral in achterstandswijken zie je dat soort zaken relatief veel.

Barelds hoopt wel dat Van Ooijens plan om via de wet in te grijpen nu het kabinet is gevallen, door zijn opvolger wordt overgenomen. “Dat is afwachten natuurlijk.”

Lees ook:

‘Industrie beschermt consument niet voldoende tegen misleidende reclame voor ongezond eten’

De voedingsbranche verleidt kinderen en volwassen nog steeds tot het kopen van ongezonde voeding. In de Reclame Code Commissie, die dat moet voorkomen, is de industrie te machtig, stelt Foodwatch op basis van onderzoek.