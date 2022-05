Unicef trekt weer aan de bel: de situatie van kinderen in de noodopvang is onhoudbaar

Een tienjarige jongen uit Syrië vertelde Arja Oomkens, specialist Kinderrecht en migratie bij Unicef, dat hij bijna nooit kan slapen in de noodopvang. “Hij heeft nachtmerries en is bang dat er zomaar iemand zijn kamer binnenkomt, omdat hij geen deur heeft”, zegt ze. “Alleen als zijn vader heel dicht bij hem blijft kan hij wegdromen.”

Oomkens sprak de afgelopen maanden met ongeveer twintig kinderen van tussen zes en zeventien jaar die in Nederlandse noodopvang verblijven. De verhalen van de kinderen bevestigen de eerdere onderzoeken die onder meer Unicef en VluchtelingenWerk Nederland deden: de ruim tweeduizend kinderen die in de noodopvang leven hebben te weinig mentale en fysieke ondersteuning, geen privacy en onvoldoende toegang tot onderwijs. De VN-organisatie trekt daarom, wederom, aan de bel. “Deze kwetsbare kinderen hebben recht op een plek waar ze zich veilig en beschermd voelen. De Nederlandse overheid heeft de plicht daarvoor te zorgen”, staat in het persbericht van Unicef.

Normale kinderangsten worden werkelijkheid

“De kinderen slapen in grote opvanglocaties”, zegt Oomkens. “Hun bedden worden gescheiden door opgehangen doeken of dunne tussenschotjes.” Ze bezocht locaties in Leeuwarden en Zeist. Daar slapen en leven zo’n driehonderd tot vijfhonderd mensen. In Duiven was ze bij een opvang speciaal voor alleenstaande kinderen.

“Stel je voor dat je een traumatische vlucht hebt meegemaakt en dan moet je ook nog eens op je hoede zijn, omdat je geen privacy hebt”, zegt Oomkens. Of er ook daadwerkelijk mensen elkaars kamer binnenkomen weet Oomkens niet. “Het zijn wellicht normale kinderangsten, bang zijn dat er iemand opeens bij je bed staat, maar die constante ongerustheid is wel schadelijk voor hun gezondheid.”

Daar komt bij dat jongeren door rinkelende telefoons, geklets van buren en ruziënde families niet goed kunnen slapen. En als ze dan eenmaal in slaap gedommeld zijn, worden ze om half zeven alweer wakker – dan gaan de lichten aan.

Niemand om mee te praten

Dat terwijl er voor veel kinderen overdag weinig te doen is. Er zijn geen fijne speelruimtes en nog niet iedereen gaat naar school. Het onderwijs vormt ook een probleem, zegt Oomkens. Er zijn nieuwkomersscholen, maar doordat de noodopvangen tijdelijk zijn, worden kinderen vaak verplaatst van opvangplek naar opvangplek. “Ze moeten steeds opnieuw beginnen met leren, opnieuw wennen, opnieuw vriendjes maken.”

“Daarnaast zijn er te weinig mensen die de kinderen begeleiden”, zegt Oomkens. “Zowel fysiek als mentaal. Ik sprak een jongen van zestien die hier zonder ouders zit. Hij heeft zo’n behoefte om met iemand te praten. Maar er is gewoon niemand.”

Het is aan de gemeenten

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) onderschrijft de oproep van Unicef. “We willen graag iedereen opvangen in een azc”, zegt een woordvoerder. “Maar er is niet genoeg plek.” Het Coa is afhankelijk van gemeenten voor de opvang van vluchtelingen: die moeten gebouwen beschikbaar stellen. “We bellen de gemeentes elke dag”, zegt de woordvoerder. “Meer kunnen we niet doen.”

Unicef vindt dat de overheid meer geld vrij moet maken voor Asielzoekerscentra. “Of ze kunnen samenwerken met het Rijksvastgoedbedrijf”, zegt Oomkens. “Er staan hartstikke veel gebouwen leeg.”

VluchtelingenWerk Nederland sluit zich daarbij aan. Een woordvoerder vertelt dat de overheid elke veiligheidsregio verplicht heeft om tweeduizend Oekraïense vluchtelingen op te vangen. “Dat is goed, maar de opvang van vluchtelingen uit andere landen is nog steeds op vrijwillige basis. Die ligt dus al maanden stil.”

Lees ook:

Waarom Ter Apel altijd de flessenhals is in de asielopvang

Opnieuw is de opvang voor asielzoekers in Ter Apel te vol. Zolang er geen tweede aanmeldcentrum van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) komt in Nederland, zal de Groningse gemeente altijd de flessenhals van de asielopvang blijven.