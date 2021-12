Unicef en 59 andere organisaties: open de scholen en sluit ze niet meer

Volgens de organisaties moeten alternatieve oplossingen worden gezocht om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen corona. Na de kerstvakantie moeten de scholen de deuren weer kunnen openen. Ook moeten er in de toekomst geen gedwongen sluitingen meer komen om de verspreiding van corona tegen te gaan.

Dat stellen 60 organisaties waaronder Unicef Nederland, de Nederlandse ggz, Defence for Children, het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Save the Children.

De organisaties doen de oproep vlak voordat het kabinet knopen doorhakt over de schoolsluiting. Maandag 3 januari zal het kabinet besluiten of de scholen na een verlengde kerstvakantie weer open kunnen vanaf 10 januari. Het kabinet houdt vanwege de opkomende omikronvariant nog een slag om de arm.

‘Het onderwijs is geen aan- en uitknop’

Om corona te bestrijden moet de overheid op zoek naar andere oplossingen, stellen de organisaties. ‘Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien’, staat in een gezamenlijke verklaring. ‘Nu worden minderjarigen verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar worden de belangen van kinderen zelf vergeten.’

“De toon van deze oproep is scherp, ook voor Unicef", zegt Esther Polhuijs, kinderrechtenexpert bij die organisatie. “Maar we voelen ons daar nu toch toe genoodzaakt.”

Ze wijst erop dat het kabinet eerst voornemens was de scholen open te houden, maar daar toch van terugkwam. “Het kabinet leek de belangen van kinderen en jongeren te erkennen, maar sloot de scholen toch toen het te heet onder de voeten werd. Het is nu onduidelijk hoe de risico's van de schoolsluiting voor kinderen en jongeren zijn afgewogen tegen de risico's van het virus.”

Beleid ‘vanuit een crisisstand’

Polhuijs zegt dat ze soms de indruk krijgt dat het kabinet de gevolgen van de schoolsluiting "bagatelliseert". Kinderen weten ook niet meer waar ze aan toe zijn, stelt ze. “Er wordt nog steeds beleid gemaakt vanuit een soort crisisstand: eerst zouden de scholen openblijven en toen gingen ze dicht. Dat soort besluitvorming het getuigt van een gebrek aan inzicht in de leefwereld op kinderen en jongeren.”

Ze stelt dat in de overwegingen om de omikronvariant in te dammen alleen is gekeken naar de afremming van het virus en te weinig naar de gevolgen van de schoolsluiting. “Het kabinet had ook kunnen besluiten te adviseren kerst niet met opa en oma te vieren en wél de scholen open te houden. Dat was ook ingrijpend geweest, maar dan had de verantwoordelijkheid bij grootouders en ouders gelegen, in plaats van bij het kind.”

Polhuijs wijst ook op het kinderrechtenverdrag dat Nederland heeft getekend. “Daarin hebben we vastgelegd wat de rechten van kinderen zijn, ook in crisistijd. Nu zou je echt moeten teruggrijpen op die waarden en principes.”

