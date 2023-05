Uitzinnig Rotterdam maakt zich op voor huldiging Feyenoord. ‘Verdorie man, we zijn kampioen’

Emotioneel, euforisch, dronken en soms grillig was de zondagavond waarop Feyenoord landskampioen werd, vroeg is de ochtend waarop dat op maandagmiddag op het bordes mag worden gevierd. Al voor negenen gaat het eerste, eigenlijk verboden vuurwerk de lucht in, nog voor de entreepoorten voor de Coolsingel opengaan.

Te stoppen zijn de fans nauwelijks meer, zo door het dolle heen zijn ze, dankbaar voor een geweldig seizoen, blij met een jaar ijzersterk voetbal. Gaan de hekken van de ingerichte vakken op de Coolsingel open om 7.00, of om 9.00 uur, zoals eerst gecommuniceerd? Maandagochtend zorgt een bericht in lokale media nog voor wat onrust als wordt gesuggereerd dat dat om 7.00 uur is. Te veel fans willen niks missen.

Napolitaanse toestanden

Het gevolg is zichtbaar: nog vroeger dan het projectteam dat al weken achter de schermen aan de huldiging werkt verwachtte, stroomt de stad vol. Op verzoek van burgemeester Ahmed Aboutaleb zelf, die al vroeg op de ochtend een tevreden kijk neemt op het balkon, gaat de muziek harder.

Napolitaanse toestanden zijn het, maandagochtend rondom de Coolsingel: winkels blijven dicht, opgeruimd zijn de straten nog niet van de avond ervoor, de geur van verschaald bier en kruitdampen overweldigen toevallige passanten. Busjes rijden af en aan, het blauw van de ME, het wit van de politie, het is goed zichtbaar. Honderden Rotterdammers op scooters, een zee aan rood-witte shirts, terwijl her en der een laatste auto wordt weggesleept: rond de klok van 10.00 uur, met nog twee uur te wachten, stijgt de koorts met de minuut.

Feyenoord-fans komen maandagochtend aan op station Rotterdam Centraal. Beeld ANP

Een potje janken

“Het gevoel dat ik nu heb is maar moeilijk om te beschrijven”, zegt stadsdichter Mark Boninsegna, een prominent fan in de stad. Zelden zit hij om woorden verlegen, nu opeens wel. “Het is emotie, denk ik. Zondag heb ik toch een partij lopen janken, maar vanmorgen gewoon weer! Dan denk ik aan Feyenoord. Aan hoe we kampioen zijn.” Even stil, daarna: “Verdorie man, we zijn kampioen”.

Intens was de avond ervoor geweest, voor fans als hij. De selectie zelf vierde besloten feest in een hotel op de Kop van Zuid, in een bar met uitzicht op de Erasmusbrug. In het centrum bleef het lang druk, met al vroeg op de avond de oproep om niet meer naar de Coolsingel en al helemaal niet meer naar de fontein te komen. Daar stonden duizenden klaar voor een duik, een traditie als Feyenoord een prijs wint.

Herdenken én feesten

Wrang was nog wel de inzet van een in Duitsland gehuurd waterkanon: zondag was ook de dag waarop Rotterdam 14 mei 1940 herdacht, de dag waarop Rotterdam werd gebombardeerd en ruim negenhonderd Rotterdammers hun leven verloren. Herdacht werd er op allerlei plekken, een paar uur later gefeest ook. ‘s Middags nog klonken kerkklokken door de hele stad; maar die werden aan het einde van de dag overstemd door heel andere liedjes: die van Feyenoord.

Het is een verdiende landstitel, vindt iedereen, het spel was het hele jaar uitstekend, fans konden het nauwelijks geloven. Dat maakt iets los, in de voetbalgekke stad Rotterdam met het deftige Sparta en het kleine Excelsior als stadsgenoten op het hoogste voetbalniveau. Leerlingen hebben maandag zelfs vrij gekregen, als hun ouders dat wilden, om de huldiging niet te missen.

Een mooie dag, een geweldige sfeer, vond de burgemeester ook, die een rondrit door de stad onlangs nog verbood. Dat leek te onveilig. Maar huldiging, dat kan wel, vindt de burgemeester, op een iconische plek: op dit bordes werd in 1970 ook gevierd dat de Europa Cup 1 werd gewonnen, de prijs van het toernooi waar Feyenoord dankzij deze Nederlandse titel volgend seizoen eindelijk weer eens aan kan meedoen.

