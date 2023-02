Uitzinnig dansen in alle vroegte en dan door naar het werk

De werkdag om 06.30 uur beginnen in een club is populair, blijkt op een uitverkocht feestje van de Wake Up Club in Utrecht. Niet alleen in Nederland is het een hit.

Het is 07.15 uur en op de bar staat Gaard van Vugt (29) met een tijgerprint cowboyhoed op zijn hoofd bananen uit te delen aan de mensen op de dansvloer. “Wie moet er straks naar school?”, roept de eventmanager van de Ping Pong Club in Utrecht. Een deel van het publiek begint te joelen. “En wie moet er straks naar zijn werk?” Het gejoel wordt nog harder.

Het publiek – ruim 200 mensen – is allang opgewarmd want dit feestje in een loods aan de Corcordiastraat in Utrecht begon al om 06.30 uur. Toen, het was nog pikkedonker, wreef salesmanager Lizzy de Vries (37) nog het slaap uit haar ogen zoekend naar het toegangskaartje op haar telefoon. Nu staat ze te dansen.

Dit feestje, Wake Up Club, bestaat sinds 2019 en is een idee van vriendinnen Rosa Scholtens (31) en Anne Kunst (30). “We houden allebei van dansen en wilden eens een feestje vieren zonder laat opblijven en brak worden. Om zo de dag positief te beginnen”, vertelt Scholtens.

Sommigen staan in hun pyjama of badjas, anderen in een glitterkostuum

En zo geschiedde. Nu staan hier tientallen uitzinnig feestende mensen. Hun billen tegen elkaar aan te schudden. Sommigen staan in hun pyjama of badjas anderen in een glitterkostuum, de meesten in een outfit waarmee ze straks kunnen verschijnen op het werk.

Achter grote planten staan twee dj’s die af en toe verdwijnen in de rook van een rookmachine. In een ruimte naast de dansvloer staat een groot ontbijtbuffet met croissantjes, koffie, eieren en jus. Het feestje is helemaal uitverkocht.

Gitta Groenenboom (37) eet een bakje yoghurt samen met haar jeugdvriendin Jutta Uitenbogaard (37). Het vroege opstaan vond Groenenboom geen probleem. “Ik heb twee kleine kinderen dus ik ben het wel gewend”, zegt ze. Ze werkt in de gezondheidszorg en moet hierna weer door naar kantoor. “Om 09.30 uur heb ik mijn eerste overleg.”

Na wat koffie gaat het publiek al snel los terwijl de zon opkomt. Beeld Bram Petraeus

‘Als het zo leuk blijft gaan we de volgende keer met alle collega's’

Het krieken van de dag heeft wel wat vinden de twee. Groenenboom: “Ik denk straks opgewekt en fris aan mijn werk te kunnen beginnen.” Uitenbogaard knikt, al werkt zij vandaag vanuit huis. Als het zo leuk blijft gaan we volgende keer met alle collega’s, besluiten ze.

De meeste bezoekers zijn twintigers en dertigers. Mensen die om 09.00 uur - dan is het feest afgelopen - of 09.30 uur op hun werk willen zijn. Jonge ouders, mensen die niet meer ieder weekend tot laat in de kroeg willen hangen. Maar de laatste twee edities komen er ook steeds meer studenten op af.

“Grappig want daar zetten we in onze communicatie niet op in, al hebben we wel een campagne op TikTok gezet, misschien heeft dat gewerkt”, zegt Scholtens, die iedereen in een kleurrijk broekpak, met op haar rug uit karton geknipte vleugels, begroet bij de ingang. Na rondvragen blijkt dat bijna alle aanwezigen onder de 24 jaar het feestje hebben ontdekt via TikTok.

Het is een nuchter feestje

“Het is een nuchter feestje”, legt Scholtens uit. “Iedereen is helder en fris. Dat maakt het leuk en verrassend uitbundig. Het is geen feestje waar je eerst een paar uur de moed kunt verzamelen om de dansvloer op te stappen. Iedereen gaat ervoor.”

Om 08.00 uur springt eventmanager Van Vugt weer op de bar, de buikdans sjaal om zijn heupen vliegt heen en weer. Het is tijd voor een optreden van Ping Pong Rhythm Section, een band die nog nooit eerder heeft opgetreden.

Drummers Arie Rinsema (23) en Kai Huibers (24), trompettist Madelief de Groot (21) en saxofonist Nacho Tomillo (29) lopen in een treintje de zaal binnen. Terwijl ze het intro van The Tequila Song van The Champs’ spelen. Het publiek gilt en klapt. Op het juiste moment schreeuwt de hele zaal “Tequila!” De zon is opgekomen. Een enkeling waagt zich aan een biertje of een glaasje Cava, apart te koop bij de bar. Het ontbijt zit bij het kaartje inbegrepen, een kaartje kost 17,50 euro.

De Wake Up Club. Dansen in de vroege ochtend bij de Ping Pong Club. Een dansfeestje van 06:30 tot 09:00 uur. Beeld Bram Petraeus

In Amerika gaan vroege feestjes vaak samen met yoga

Dit concept, voor de werkdag even feesten, is niet nieuw. In Amerika bestaat het al langer. In de grote steden als New York en Chicago vinden regelmatig vroege feestjes plaats. Vaak nadat bezoekers samen yoga hebben gedaan. Die ochtenden worden georganiseerd door Daybreaker en vinden vaak plaats op unieke locaties. In de Empire State Building bijvoorbeeld. “Het verschil met Daybreaker is dat wat wij doen niet per se mindfull of zen bedoeld is. Het gaat om heel veel plezier maken in 2,5 uur”, zegt Scholtens.

Twee meiden die samen in een derde ruimte zitten, met een knutselhoek waar mensen ‘zichzelf kunnen versieren als niemand anders het doet’, kennen het concept van toen ze een tijdje in Denemarken studeerden. Ze zijn blij dat het nu ook in Nederland bestaat.

Veel aanwezigen vertellen dat ze het fijn vinden dat mensen niet dronken zijn en vervelend worden en dat alle mensen ongeveer tegelijkertijd op het feestje verschijnen. Om 09.00 uur is het feest afgelopen. Overgebleven fruit wordt uitgedeeld aan vertrekkende gasten. Sommigen lopen dansend de tent uit. Anderen voelen de vermoeidheid. En Groenenboom? Die haast zich naar haar eerste overleg.

