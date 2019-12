‘Uitzetting Ridouan T. kan voor lange rechtszaak zorgen’

De manier waarop Ridouan T. naar Nederland is vervoerd kan zorgen voor een lange, complexe juridische strijd. En in het meest vergaande geval kan het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk worden verklaard, zegt advocaat Kerem Canatan van het Amsterdamse advocatenkantoor Meijers Canatan.

De advocaat van T., Inez Weski, sprak van ontvoering toen ze hoorde dat haar cliënt zonder uitleveringsverzoek naar Nederland is gevlogen. Een groot woord, vindt Canatan. “Wat we weten is dat hij is uitgezet als ongewenste vreemdeling. Dat kan, als hij daar onrechtmatig verblijft of binnen is gekomen op bijvoorbeeld een vals paspoort. Maar het wordt een probleem als blijkt dat hier sprake is van een verkapte uitlevering. Dan heeft hij namelijk niet alle waarborgen gehad die horen bij de uitleveringsprocedure.”

Met waarborgen doelt Canatan onder meer op het recht op een advocaat. “Die heeft hij nu niet gehad.” Ook is bij uitlevering sprake van een uitleveringsrechter die het verzoek toetst. Daarna kan iemand in beroep of cassatie gaan tegen zijn uitlevering. “Volgens mij is er minstens een beroepsinstantie in de Verenigde Arabische Emiraten (waar Dubai onder valt, red). Daar had T. een beroep op kunnen doen, maar die mogelijkheid heeft hij nu niet gehad.”

Lange procedure

Als blijkt dat de uitzetting is gebruikt om uitlevering te voorkomen en dat onjuiste procedures zijn gevolgd, kan dat problemen opleveren tijdens de rechtsgang. Het is dan aan de advocaat van T. om te bewijzen dat de uitzetting een ‘verkapte uitlevering’ was. De verdediging kan dat aantonen door getuigen te horen en stukken op te vragen. “Welke mensen zijn betrokken geweest, is er overleg geweest, zijn er mails, brieven of is er op een andere manier iets vastgelegd? Je moet alle betrokkenen horen. Het vervelende is dat het strafproces enorme vertraging gaat oplopen omdat je getuigen wilt horen die grotendeels in de Verenigde Arabische Emiraten zitten. Al kunnen de verzoeken tot getuigen horen ook worden afgewezen, maar dat zal denk ik niet gebeuren.”

Ook leden van het Openbaar Ministerie kunnen worden gehoord. Niet de officier van justitie die de zitting doet, wel andere functionarissen die betrokken zijn geweest bij de uitlevering.

Wat de gevolgen zijn voor een eventuele straf voor T. vindt Canatan moeilijk te voorspellen. “Als je vaststelt dat er een verkapte uitlevering is door toedoen van Nederlandse autoriteiten, dan levert dat een schending op van artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat kan verschillende gevolgen hebben, in het uiterste geval zelfs de niet ontvankelijkheid van het OM. Dan hebben ze geen vervolgingsrecht.”

Dat wil niet zeggen dat T. dan vrijuit gaat. Ook Marokko zoekt T. omdat hij opdracht gegeven zou hebben voor een liquidatie waarbij de zoon van een rechter om het leven kwam. Marokko kan een uitleveringsverzoek doen als het OM in Nederland niet ontvankelijk is. “Al is dat complex, want als het OM niet ontvankelijk is, zeg je eigenlijk dat T. hier onrechtmatig is. Het is juridisch een complexe situatie.”

