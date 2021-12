Uitvaartorganisatie Dela plaatst koelunits om vele coronadoden te kunnen bewaren

Nu het aantal coronabesmettingen piekt, neemt ook het aantal sterfgevallen toe. De toename van lichamen van overledenen is zo groot, dat uitvaartorganisatie Dela weer extra units is gaan plaatsen om de lichamen tot begrafenis of crematie te koelen.

“Gemiddeld zijn er nu 100 uitvaarten per dag, dat is zo’n 20 procent meer dan normaal", legt woordvoerder Ria Luichies van Dela uit. Afgelopen april piekte het aantal uitvaarten bij Dela, toen ging het om 170 per dag. Zo'n piek kan ook andere gevolgen hebben. “Dan moeten mensen langer gaan werken, en kan het zijn dat de uitvaart wat versoberd wordt. Bijvoorbeeld door de samenkomsten bij de koffie na de uitvaart wat te verkorten.”

De koelunits staan inmiddels op negen plaatsen door het hele land. Ze zijn niet allemaal in gebruik, maar dienen ook als voorzorgsmaatregel voor als het onverhoopt drukker wordt. “Tot de dag van de uitvaart kun je iemand thuis opbaren of in een uitvaartcentrum. Naarmate er meer overlijdens zijn verblijven er meer mensen in de uitvaartcentra.” Volgens Luichies is het nu wel druk, maar kunnen de uitvaarten binnen de wettelijk voorgeschreven zes dagen na overlijden plaatsvinden.

De koelunits hebben een wat 'zakelijke’ uitstraling, voegt ze eraan toe. Daarom zijn ze vaak weggewerkt met een scherm. Rouwbezoek vindt in een bezoekkamer plaats. Mensen die een dierbare verloren hebben, merken weinig tot niets van de drukte. “In het verleden jaar is er al veel gebeurd, en alles ging goed. Ook voor de nabestaanden.”

Of de drukte nog zal oplopen, hangt af van hoe de coronacrisis en het aantal overlijdens zich verder zal ontwikkelen, zeggen ze bij Dela. November is ook buiten corona vaak een tijd van het jaar waarin veel mensen komen te overlijden, net als in het voorjaar of in een warme zomer. “Er zijn plaatsen waar het nu allemaal normaal is, en plekken waar het opeens oploopt.”

Lees ook:

Filmmaker Eddy Terstall pleit voor een nationale coronaherdenking. ‘Niet herdenken is alsof er niets is gebeurd’

Met steeds minder maatregelen is er steeds meer ruimte voor bezinning. Londen herdenkt de coronacrisis met een muur vol rode hartjes, in Washington staat een park vol met witte kruisen, Duitsland herdacht in april zijn coronadoden.

Maud Sintenie had een bijbaan als kistdrager. ‘Iedereen om me heen gaat maar dood. Wacht nog maar met oud worden, meisje’

In haar studententijd kwam journalist Maud Sintenie per toeval in de uitvaartbranche terecht. Haar ervaringen voor en tijdens de coronacrisis verwerkte ze in een boek.