Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bijwerkingen

In de VS werd eerder vandaag besloten te stoppen met het gebruik van het vaccin. De VS was het enige land waar het vaccin tot nu toe werd toegediend, volgens de CDC en de FDA hebben meer dan 6,8 miljoen mensen in de Verenigde Staten het Janssen-vaccin gekregen. Zeker zes mensen hebben na vaccinatie last gekregen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Zij zijn allemaal 18 tot 48 jaar oud. Volgens The New York Times is één vrouw eraan overleden en bevindt een tweede vrouw zich in kritieke toestand. De tijdelijke stop op het gebruik van het vaccin heeft maar een beperkte impact op het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, aldus Jeff Zients, de coördinator van het Amerikaanse coronabeleid.

Eerste levering in Nederland

In Nederland is maandag de eerste levering van ruim 79.000 Janssen vaccins binnengekomen, Nederland heeft 11,3 doses van het vaccin besteld. Later deze maand moet het voor het eerst in Nederland worden toegediend. De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), doet ook onderzoek naar de potentiële bijwerkingen. Volgens de toezichthouder gaat het tot nu toe om weinig gevallen.

Het grote voordeel van het Janssen-vaccin is dat er maar één prik nodig is. De Gezondheidsraad adviseert om het vaccin eerst aan 60-plussers en aan medische risicogroepen te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met het syndroom van Down, met morbide obesitas of met neurologische aandoeningen die tot ademhalingsproblemen kunnen leiden. Als die groepen zijn gevaccineerd, kan het vaccin ook aan andere groepen worden gegeven. Het vaccin biedt 66 procent bescherming tegen het coronavirus.

Toezichthouder: te vroeg voor conclusies over vaccin Janssen

Toezichthouder CBG noemt het “te vroeg om conclusies te trekken” over het mogelijke risico op zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van het Nederlandse bedrijf Janssen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) herhaalt het eerdere oordeel dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de mogelijke risico’s. “Het EMA en het CBG monitoren de situatie heel goed.” Ze kijken daarbij ook naar de meldingen die in Amerika zijn gedaan. “Mocht er aanleiding zijn om tot actie over te gaan, zoals het aanpassen van de productinformatie en bijsluiter, dan zullen wij de betrokken instanties, consumenten en zorgverleners informeren.” Het specifieke ziektebeeld waar in de VS onderzoek naar wordt gedaan, geldt als een zeer zeldzame bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca.

AstraZeneca niet meer naar zestigminners

Eerder werd al vastgesteld dat na toediening van het AstraZeneca-vaccin enkele tientallen mensen last kregen van deze zeldzame bijwerking, in Nederland zijn ook een aantal gevallen vastgesteld. Daarop besloot het kabinet, na een advies van de Gezondheidsraad, het vaccin voorlopig niet toe te dienen aan mensen onder de zestig.

