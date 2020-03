Uitroepen van de noodtoestand is in Nederland niet nodig, zegt premier Rutte

Premier Mark Rutte roept Nederlanders op te stoppen met het hamsteren van bijvoorbeeld wc-papier en voedsel. Ook zegt hij ervan uit te gaan dat het uitroepen van de noodtoestand in Nederland niet nodig zal zijn.

Steeds meer landen roepen de noodtoestand uit om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Rutte denkt niet dat het hier zover zal komen. “Dat is voor Nederland, taxeer ik, niet noodzakelijk”, zei hij tijdens zijn wekelijke persconferentie.

De crisisorganisatie is volgens hem op dit moment in staat op basis van de bestaande wet- en regelgeving alle besluiten te nemen. “Er is nergens iets geweest in de afgelopen paar weken waar ik dacht; daar zit het staatsbestel of onze staatsinrichting ons in de weg.”

De noodtoestand kan regeringen in landen extra volmachten geven om bijvoorbeeld meer geld uit te geven of sneller te kunnen ingrijpen in bepaalde situaties. Onder meer Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen in de strijd tegen het coronavirus.

Stop met hamsteren

Tijdens dezelfde bijeenkomst riep de premier op om te stoppen met hamsteren. Dat is niet alleen onnodig, het treft ook ‘mensen die hard voor ons aan het werk zijn’ en die na een lange dag de schappen in de supermarkt leeg aantreffen, zegt hij tijdens zijn wekelijke persconferentie.

“Stop daarmee”, zei Rutte na een dag vol berichten over wc-papiertekorten en mensen die grootschalig eten en drinken inslaan. Hij noemt dat gedrag vervelend. Het is ‘niet aardig’ voor hulpverleners en anderen die in touw zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden, waarschuwt de premier. Die hebben geen tijd om te hamsteren en dreigen daardoor achter het net te vissen.

Sinds het kabinet donderdag nieuwe, veel ingrijpender maatregelen aankondigde om de opmars van het coronavirus te stuiten, maken supermarkten melding van hamsterende klanten. Veel gekochte producten zijn bijvoorbeeld handgels, zakdoekjes, zeep, reinigingsdoekjes, houdbare producten en toiletpapier.

Geen bezoek meer voor gevangenen

Gedetineerden en tbs’ers mogen voorlopig geen bezoek meer ontvangen en niet meer op verlof. Die maatregel is bedoeld om het coronavirus buiten de gevangenissen en forensische klinieken te houden, zegt minister Sander Dekker (rechtsbescherming). Het bezoek- en verlofverbod geldt in ieder geval voor de rest van de maand maart. Alleen voor advocatenbezoek en in jeugdgevangenissen zijn uitzonderingen mogelijk.

Tien overlijdensgevallen

Het RIVM maakte vrijdag bekend dat er in Nederland inmiddels tien mensen zijn overleden met het nieuwe coronavirus. Alle overledenen zijn ouderen ‘met onderliggend lijden’, aldus het RIVM.

Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 190 gestegen tot 804. Dat is het aantal positief geteste mensen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, want lang niet iedereen die het virus waarschijnlijk heeft opgelopen wordt nog getest. Daarvoor ontbreekt de capaciteit en als mensen toch al thuisblijven is het volgens het RIVM bovendien onnodig.

Van alle mensen bij wie het virus is vastgesteld werken er 179 in de zorg. “Zij worden vaker dan andere groepen getest”, verklaart het RIVM dit cijfer. Tot nog toe waren bij 115 patiënten de klachten dermate ernstig, dat ze in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Wereldwijd is in zo’n 80 procent van de geïdentificeerde gevallen het ziekteverloop mild en opname niet nodig.

Wie klachten heeft aan de luchtwegen, ook al zijn die mild, wordt geacht thuis te blijven. Dat geldt ook voor gezinsleden van mensen bij wie het virus is geconstateerd. Zij worden niet meer getest. Voor hen geldt het devies “blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet”.

Geen vluchten uit China, Iran, Zuid-Korea en Italië

Nederland zal vanaf vrijdagavond 18.00 uur geen inkomende passagiersvluchten meer toestaan uit risicogebieden vanwege het coronavirus. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Het gaat om vluchten uit China, inclusief Hongkong, Iran, Zuid-Korea en Italië. De regeling geldt in ieder geval voor twee weken. Het kabinet kijkt wat het kan regelen om Nederlanders op te halen die in deze gebieden zitten.

Ziekenhuizen stellen niet-spoedeisende operaties uit

Inmiddels hebben meerdere ziekenhuizen geplande en niet-spoedeisende operaties uitgesteld, bijvoorbeeld in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Bernhoven in Uden.

Pretpark De Efteling vanaf morgen dicht

De Efteling bij Kaatsheuvel sluit de deuren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanaf zaterdag is het pretpark dicht; hotels en resorts sluiten per dinsdag. Het golfpark en theater waren al gesloten en evenementen vanaf honderd personen zijn afgelast. Gasten die een verblijf voor dit weekend hebben geboekt, zijn gewoon welkom, schrijft de Efteling op de site.

Ook het pretpark Toverland sluit de deuren tot en met vrijdag 27 maart.

Meer dan 5000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan

Al meer dan 5000 bedrijven hebben werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd vanwege het coronavirus. Het aantal aanvragen stijgt heel snel, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Twee dagen geleden stond de teller nog op 1700. In een normaal jaar zijn er ongeveer honderd tot tweehonderd aanvragen voor werktijdverkorting.

