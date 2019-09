Uithoflijn-tram rijdt leeg langs een bomvolle bus

Vanaf een uitgestorven perron onder het Centraal Station vertrekt tram 22 richting Utrecht Science Park. De bestuurder zet zijn zonnebril recht en laat het vertreksein door de lege tram schallen. In zijn eentje rijdt hij naar de universiteitscampus die voorheen bekend stond als de Uithof.

Op een paar honderd meter van het uitgestorven tramperron probeert Firdaouss Ben Ayyada zich in bus 12 te wurmen. Net als voor duizenden andere studenten begint haar Utrechtse studentenleven met schuifelen, drukken en hopen dat ze in de dubbele harmonicabus richting de campus past. Elke vijf minuten vertrek er een, en toch zijn er handhavers nodig om te voorkomen dat de reizigers elkaar verdrukken.

De eerste bus moet Ben Ayyada laten schieten. Te vol. In de tweede staat ze tegen het hokje van de bestuurder aangedrukt. De pre-masterstudent uit Schijndel had haar hoop gevestigd op de trams van de Uithoflijn. Maar toen ze op reiswebsite 9292 keek, zag ze alleen de bus als optie. De trams rijden nog slechts testritten zonder reizigers.

Juli niet haalbaar

Ben Ayyada is niet de enige die hoopte bij het begin van het collegejaar de tram te nemen naar de universiteitsgebouwen. In de eerste planning zou de lijn al in 2018 gaan rijden, maar dat bleek niet haalbaar. In juni kwam het bericht dat de provincie en gemeente Utrecht streefden naar een opening op 29 juli. Ruim een maand later bleek ook dit streven een wensbeeld. Op de website staat nu voorzichtig: “De Uithoflijn wordt zeer waarschijnlijk in december 2019 in gebruik genomen, maar het kan ook zijn dat we eerder starten.”

In de tussentijd bleven de problemen zich opstapelen rond de tramlijn. In januari vorig jaar bleek dat het vertraagde bouwproject minstens 84 miljoen euro meer gaat kosten dan begroot. Daarna rezen er vermoedens over vermeende belangenverstrengeling tussen ambtenaren en projectontwikkelaar Bam en stapte de verantwoordelijke gedeputeerde op wegens de commotie.

Vervolgens hield huisaccountant EY de provincie nog maanden gegijzeld omdat hij de jaarrekening over 2017 grondiger moest onderzoeken. De accountant keurde uiteindelijk pas eind juli de jaarrekening goed met de opmerking dat verantwoording voor een bedrag van 12,2 miljoen euro voor extra werk aan de Uithoflijn onvoldoende was. De komende weken zullen leden van gemeenteraad en de Provinciale Staten van Utrecht ook hier weer uitvoerig over debatteren.

Slagbomen ontregeld

Naast financiële tegenslagen ging er ook met de praktische uitvoering van alles mis. Tijdens de testritten bleken stortregens en warm weer de sensoren van de slagbomen te ontregelen. Ook werd duidelijk dat de langsrijdende tram apparatuur van een laboratorium op de campus kan beïnvloeden. Begin vorige maand kwam daar nog een klacht van het Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht bij. Volgens de belangenclub is hoogteverschil tussen de tramvloer en het perron van de Uithoflijn te groot voor rolstoelgebruikers.

Dus moest openbaar vervoersbedrijf U-OV ook dit collegejaar weer extra bussen inzetten op lijn 12 om de vijfentwintigduizend reizigers die tijdens het collegejaar dagelijks van en naar de campus reizen te vervoeren. Met een van die extra bussen rijdt Ben Ayyada het Science Park op. “Ik had al gehoord dat de bussen vol zouden zitten. Maar dat ze zo druk zijn, had ik niet verwacht.”

Maar veel andere keuzes heeft Ben Ayyada niet. In Utrecht gaan wonen is geen optie voor de pre-masterstudent. “Kamers van negen vierkante meter kosten hier 500, 600 of 700 euro”, zegt ze met ongeloof in haar stem. Maar zo hutjemutje in de bus is ook een drama. “Ik denk dat ik maar een fiets in Utrecht neer moet zetten. Dat is vast ook nog sneller dan wachten op de bus.”

Lees ook:

Verdwenen miljoenen en nog steeds geen tram. Wat ging er mis met de Utrechtse Uithoflijn?

Naar de Uithoflijn werd in Utrecht reikhalzend uitgekeken. Die voorpret is inmiddels verdronken in een beerput

Utrecht doet aangifte wegens lekken over de Uithoflijn

De Gedeputeerde Staten van Utrecht doen aangifte van schenden van geheimhouding over de aanleg van de Uithoflijn. Aanleiding zijn vertrouwelijke rapporten over het geplaagde infrastructuurproject die zouden zijn gelekt naar de pers.