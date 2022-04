Uitgekafferd voor een tientje per uur: ‘Wij krijgen het minimale, terwijl we wel het maximale geven’

De onvrede bij een grote groep werknemers groeit, want overal stijgen de prijzen, maar de lonen blijven achter. Dit betekent dat de koopkracht van mensen met een laag inkomen daalt. Hierdoor neemt ook de druk om tot grote collectieve acties te komen toe, waarschuwde FNV-voorzitter Tuur Elzinga donderdag in Trouw.

Trouw sprak met drie werknemers die rond moeten komen van het minimumloon. Allemaal zijn ze al jaren ontevreden over hun inkomen, maar tot actie overgaan blijkt nog niet zo makkelijk.

Al 32 jaar doet Jolanda full-time fysiek zwaar werk in een fabriek.

Het werk van een productiemedewerker is fysiek zwaar, weet Jolanda van de Wetering (52). Inmiddels werkt ze al 32 jaar voor een verpakkingsfabrikant. Vijf dagen per week, acht uur per dag staat ze op haar benen. “De eerste mankementjes beginnen te komen.” Zo heeft Van de Wetering onlangs nog steunzolen aangeschaft. Veel jonge mensen houden tegenwoordig het werk in de fabriek niet lang vol. “Twee of drie dagen en daarna zie je ze nooit meer.”

Dat komt volgens Van de Wetering deels omdat het werk slecht betaalt, ze verdient nog geen 10,97 per uur. Haar partner, die bij hetzelfde bedrijf werkt, verdient ook het minimumloon. “Ik heb geluk dat de kinderen de deur uit zijn.” Van de Wetering denkt dat ze anders in de problemen was gekomen nu de prijzen overal stijgen.

Een andere baan zoeken is voor Van de Wetering lastig. Ze heeft een oogafwijking en vreest dat andere bedrijven haar niet willen hebben. Daarbij heeft ze nu een vast contract: “Die zekerheid gooi je ook niet zomaar weg.”

Toen ze bijna dertig jaar geleden begon met werken, werd de cao voor de werknemers afgeschaft. Sindsdien heeft ze er vaak aan gedacht om actie te voeren voor betere werkomstandigheden. Maar veel van haar collega’s durven niks te zeggen. “Het heeft geloof ik geen zin om er alleen te gaan staan.”

Voor nauwelijks meer dan 10 euro per uur wordt Vanessa Ferreira als klantenservicemedewerker dagelijks uitgekafferd

Vanessa Ferreira (40) werkt al zeven jaar lang, vier dagen per week, voor 10,55 euro per uur als klantenservicemedewerker bij een softwarebedrijf. De klanten die ze spreekt zijn vaak boos, geïrriteerd en bellen soms zelfs schreeuwend op. Na een dag werken komt Ferreira geregeld gesloopt thuis. Meer dan de helft van haar inkomen is ze kwijt aan de huur van haar appartement (750 euro per maand). Toch wil ze niet nog een dag extra werken: “Dat is niet goed voor mijn mentale gezondheid.”

Oorspronkelijk komt Ferreira uit Portugal. Doordat ze enkel Engels spreekt is het voor haar moeilijk om een andere baan te vinden, maar terug naar Portugal is ook geen optie: “Daar verdien ik nog veel minder.” Als vrijwillig kaderlid voor de vakbond FNV zet ze zich op haar werk in voor betere arbeidsomstandigheden. Hoewel haar collega’s net zo ontevreden zijn over het minimumloon als zij, heeft ze hen nog niet kunnen overtuigen om te gaan staken. “Mensen zijn bang om hun baan kwijt te raken.”

Zelf voelt Ferreira zich gesteund door de vakbond. Van haar collega’s heeft nog geen één procent zich bij een vakbond aangesloten, meent ze. Binnenkort gaat Ferreira de klantenservice verlaten voor een baan in de logistiek. Door die overstap gaat ze eindelijk meer verdienen. “Maar ik zal mijzelf altijd blijven inzetten voor betere lonen voor iedereen.”

De werkgever van Monique Kerkmans maakt jaarlijks miljoenen euro winst, terwijl zij voor het minimumloon de winkel draaiende moet zien te houden.

Als bevlogen werknemer van Gall & Gall geniet Monique Kerkmans (48) het meest van het contact met haar klanten. Toen haar moeder overleed, kreeg ze zelfs bloemen van een klant. Omdat ze het werk zo leuk vindt, wil ze haar baan liever niet kwijt. Ze heeft geluk dat haar partner bovenmodaal verdient: “Anders kon ik met geen mogelijkheid rondkomen.” Op dit moment verdient ze 10,80 euro per uur.

Daarvoor heeft ze een behoorlijk takenpakket. Vrijwel altijd houdt ze het filiaal alleen draaiende, regelt ze de bestellingen en moet ze over veel drankenkennis beschikken. “Wij krijgen het minimale, terwijl we wel het maximale geven.” Gall & Gall maakte de afgelopen jaren veel winst. Het steekt Kerkmans dat de werknemers daar niks van terugzien.

Veel van haar collega’s delen die onvrede en legden daarom de afgelopen maand meerdere keren hun werk neer. Hoewel de vakbond de acties steunt, blijkt het toch een opgave om werknemers te mobiliseren voor een staking. Als lid van het actiecomité was Kerkmans vaak tot ’s avonds laat bezig om alles in goede banen te leiden. Toch heeft ze dat er graag voor over: “Het is nu gewoon een keer genoeg, want het salaris is niet meer van deze tijd.”

