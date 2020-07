Uitgaan in Rotterdam? ‘Het mooie is er wel vanaf’

Het Rotterdamse uitgaansleven heeft flink te lijden onder de coronamaatregelen. De bruisende horeca in de Witte de Withstraat biedt nu plaats aan een fractie van het oude aantal bezoekers. “Het is vooral politieagentje spelen.”

Normaal gesproken zouden de mensen rond dit tijdstip schouder aan schouder in de tent staan. Dansen, kletsen, drankje in de hand. Het Nieuw Rotterdams Café (NRC) biedt plaats aan ongeveer duizend bezoekers, zegt de in smaakvol gilet en stropdas gestoken barman Rogier Nelisse. Nu zijn dat er ongeveer 200 - en daarmee is het vol.

Bij de deur staat een beveiliger die veel dorstige Rotterdammers moet teleurstellen. En op de grond wijzen rode en groene pijlen een looprichting aan. “Als horecaman druist dit heel erg tegen mijn natuur in”, zegt Nelisse. “Op een normale zaterdag is het hier totaal anders. Veel gezelliger, alle stoelen aan de kant, echt een club. Nu moet iedereen blijven zitten. En wij moeten politieagentje spelen.”

Ook elders in de Witte de Withstraat, een bruisende uitgaansstraat in hartje Rotterdam, is het deze zaterdagavond rond de klok van tien opvallend rustig. De terrassen zijn afgezet met houten hekken, op veel plekken staat personeel voor de poort. Bij De Witte Aap, onder Rotterdammers een geliefde kroeg, druipen geregeld groepjes mensen af omdat het vol is. Letterlijk, want het regent pijpenstelen.

Brandhaard

Leuk of niet: de maatregelen zijn er niet voor niets. In de stad en omstreken nam het aantal coronabesmettingen afgelopen week stevig toe. In de regio Rotterdam-Rijnmond werden vrijdag 58 mensen positief getest. Donderdag waren het er 48 en woensdag 35. Op zaterdag daalde het aantal positieve testen naar 29.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is er niet gerust op. Hij maakt zich onder meer grote zorgen over het Offerfeest, een islamitische feestdag die valt op 30 juli. Traditiegetrouw komen dan veel mensen bij elkaar over de vloer. Aboutaleb wil dat het kabinet onderzoek doet naar het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, dan kan die maatregel snel ingevoerd worden, meent hij.

Onzalig plan

Een onzalig plan, vinden veel mensen in de Witte de Withstraat. “Dat zou ik absoluut niet willen”, zegt medewerker Morris Eppinga van De Witte Aap, die vanavond veel mensen nee moet verkopen. “Het mooie en gezellige is er sowieso een beetje vanaf. Normaal staat het hier drie rijen dik aan de bar. Nu serveren we alleen aan tafel en iedereen moet blijven zitten.”

Hij was onlangs een week in Spanje, waar iedereen in de openbare ruimte verplicht mondkapjes moet dragen. Dat vond hij maar niks. “Je ziet geen mimiek weer. Alles wordt onpersoonlijk. Je hebt geen idee of de serveerster er zin in heeft of niet.”

Eigen glas

Ook twee stamgasten van De Witte Aap, Nicolien Meijers en Noëlle Schoevers, zijn geen voorstander. “Het lijkt me niets”, zegt Meijers, die samen met haar vriendin bier zit te drinken op het warm verlichte terras. “Je ziet geen gezichtsuitdrukkingen meer. En om te drinken moet je je mondkapje toch steeds afdoen. Bovendien: waar houdt het op? Moeten we dan ook ons eigen glas meenemen naar het café? Kom op zeg.”

Voor de Duitse Zara Haniger is het juist een opluchting dat mondkapjes in Nederland niet overal verplicht zijn, zegt ze. Het was een van de redenen om een weekend met haar vriend naar Rotterdam te komen. In Duitsland zijn mondkapjes nu op veel plekken verplicht en is alles veel strenger, vertelt ze. De tafels staan verder uit elkaar in het café, en veel mensen lopen met een grote boog om elkaar heen. “Zoals we hier nu zitten, is in Duitsland ondenkbaar. Ik vind het een opluchting om even weg te zijn.”

